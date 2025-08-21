현대車, 수평적 협력 위해 SW개발체계 공개

협력업체에 ‘SW 가이드’ 제시
현대자동차그룹이 소프트웨어(SW) 중심의 협력체계 구축을 위해 자사 SW 개발체계를 외부에 소개하고, 협력사들이 여기에 맞춰 개발할 수 있는 가이드를 제시했다. 최근 자동차가 움직이는 가전제품으로 거듭나는 시대 흐름에 맞춰 기존 하드웨어 중심의 수직적 공급망 구조를 SW 중심의 수평적 협력 체계로 재편하겠다는 것이다.
현대차그룹은 20일 경기 성남시 소프트웨어드림센터 사옥에서 현대모비스·현대케피코·보쉬·콘티넨탈·HL만도 등 국내외 주요 제어기 분야 협력업체 58개사의 엔지니어링 핵심 인력이 참석한 가운데 ‘플레오스 소프트웨어 중심 차량(SDV) 스탠더드 포럼’을 개최했다. 플레오스는 현대차그룹의 SW 통합 브랜드다. 이번 자리는 본격적인 SDV 양산을 앞두고 마련됐다.
현대차그룹은 이날 포럼에서 차량 출고 이후에도 지속적인 SW 업데이트와 기능 확장이 가능한 SDV 전환을 위해선 기술 표준과 협력체계 구축이 중요하다고 강조했다. 이날 현대차그룹은 ‘SDV 양산을 위한 차량 개발방식 전환’ 등 총 5개 세션을 진행하며 SDV 전환 과정에서 직면하는 과제와 이에 대응하는 전략을 설명했다. SDV 개발을 지원하는 표준화된 소프트웨어 개발 체계를 소개하고, 협력사들이 이를 자사 개발환경에 적용할 수 있는 구체적인 가이드도 제시했다.
