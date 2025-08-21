BMW 전기 SAV ‘뉴 iX’ 출시… 1회 충전 주행거리 509km

BMW 전기 모빌리티의 정수
BMW 코리아가 순수 전기 스포츠액티비티차량(SAV) ‘BMW 뉴 iX’(사진)를 국내에 출시했다.
BMW의 전기화 브랜드 BMW i의 전용 모델인 BMW iX는 BMW가 추구하는 전기 모빌리티의 방향성을 담아낸 모델이다. BMW 코리아는 6일 뉴 iX를 출시하고 판매에 돌입했다.
전력 효율 및 주행성능이 향상된 최신 전기 파워트레인 적용으로 1회 충전 주행 거리가 늘어난 게 특징이다. 주행 거리가 가장 높은 모델은 중간급 뉴 iX x드라이브60으로, 1회 충전 주행 거리가 509km로 이전보다 45km 늘었다.
BMW 뉴 iX에는 차량 속도, 앞차와의 거리를 자동으로 조절해 운전자가 설정한 속도로 주행하도록 돕는 ‘액티브 크루즈 컨트롤’ 기능이 기본 적용됐다. 보행자와 자전거도 감지하는 전후방 접근 및 충돌 경고, 차로 이탈 방지 및 유지 보조 기능 등이 포함된 운전자 보조 시스템 ‘드라이빙 어시스턴트 프로페셔널’도 탑재됐다. 에어 서스펜션도 기본으로 적용됐다.
고성능 트림에서는 주행 성능이 대폭 향상됐다. 고성능 M 모델인 BMW 뉴 iX M70 x드라이브는 최고 출력이 659마력으로 기존보다 40마력 늘어났다. 정지 상태에서 시속 100km까지 가속하는 데 걸리는 시간은 단 3.8초다.
뉴 iX를 구매하는 고객에게는 ‘BMW 타이어 수리 키트 플러스’가 기본으로 제공된다. 실란트 주입, 공기압 충전 및 유지를 자동으로 수행하는 일체형 타이어 수리 키트로 가벼운 타이어 파손을 빠르게 수습할 수 있다.
BMW iX의 판매가는 iX x드라이브45가 1억2480만 원, iX x드라이브60이 1억5380만 원이다. 가장 고성능 모델인 iX M70 x드라이브는 1억7770만 원이다.
최원영 기자 o0@donga.com
