청년도약계좌 16% 중도해지…10만원 미만 납입자는 10명중 4명 포기

청년들이 목돈을 만들 수 있도록 도와주는 윤석열 정부의 정책 금융상품 ‘청년도약계좌’의 중도해지율이 증가하고 있는 것으로 나타났다. 물가상승으로 인한 생활비 압박과 5년 만기가 부담으로 작용했다는 분석이 나온다. 이 가운데 이재명 정부의 ‘청년미래적금’은 내년부터 도입된다. “정권이 바뀔 때마다 정책금융상품이 바뀌어 혼란스럽다”는 지적이 제기된다. 20일 국회 정무위원회 소속 국민의힘 강민국 의원실이 금융감독원에서 제출받은 ‘청년도약계좌 가입 및 운영 현황’에 따르면 지난달 말 기준 중도해지 인원은 총 35만8000명이었다. 이는 누적 개설 인원인 225만 명(일시 납입 가입자 포함)의 15.9%를 차지한다. 2023년 말 중도해지율인 8.2%에서 7.7%포인트 급등한 것이다.
납입 금액이 적을수록 중도해지율이 높았다. 납입 금액이 10만 원 미만인 가입자들의 중도해지율은 39.4%였다. 10만 원 이상~20만 원 미만 가입자들은 20.4%, 20만 원 이상~30만 원 미만은 13.9%였다. 납입 최대 금액인 70만 원을 내는 청년들의 중도해지율은 0.9%로 가장 낮았다.
청년도약계좌는 5년간 매달 70만 원 내에서 자유롭게 납입하면 정부 지원금 등을 더해 최대 5000만 원가량의 목돈을 만들 수 있는 ‘연 9%대 금리’ 정책금융상품이다. 하지만 청년층의 취업난과 물가 상승으로 인한 생활비 부담이 가중되면서 청년들이 혜택을 포기해온 것으로 분석된다. 또 만기가 5년으로 길다보니 취업이나 결혼 때 목돈이 필요한 청년층에게 부담 요인으로 작용한 점도 있다.
이재명 정부는 대통령 공약인 청년미래적금의 윤곽을 이르면 내달 공개한다. 이 대통령은 선거 당시 소득이 일정 수준 이하인 청년이 1∼3년 적금을 납입하면 만기 시점에 정부가 25%가량을 지원하는 형태의 상품을 신설하겠다고 약속했다.
이재명 정부는 동시에 윤석열 정부의 청년도약계좌에 대한 세제 지원을 12월 31일 종료한다. 기존 가입자는 약정한 가입 기간까지 혜택이 유지된다.
이에 정권이 바뀔 때마다 내용은 비슷한데 이름만 바뀌는 정책금융상품들이 나와 청년들에게 혼란만 가중시킨다는 지적이 나온다. 문재인 정부에서 내놓은 ‘청년희망적금’은 윤석열 정부 때 아예 판매가 중지됐다. 윤석열 정부의 청년도약계좌 또한 이재명 정부에서 운영 종료되면서 정권에 따라 비슷한 정책금융상품의 신설과 폐지가 반복되는 것이다. 금융위는 청년도약계좌 가입자가 청년미래적금으로 갈아탈 수 있는 방안을 검토 중이다.
