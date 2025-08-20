‘케데헌’ 신라면·새우깡 나온다…농심-넷플릭스 맞손

K팝을 소재로 만든 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 캐릭터를 적용한 신라면과 새우깡이 출시된다.
농심은 넷플릭스와 손잡고 신라면, 새우깡, 신라면 툼바 만능 소스의 포장지를 케이팝 데몬 헌터스 캐릭터로 디자인한 협업 제품을 이달 말 선보인다고 20일 밝혔다. 포장지에는 ‘헌터릭스’의 루미·미라·조이와 ‘사자보이즈’, 호랑이 ‘더피’ 등 주요 캐릭터가 담겼다. 협업 제품은 국내를 비롯해 북미, 유럽, 오세아니아, 동남아시아 주요 국가에서 한정 판매된다.
극 중 루미·미라·조이가 먹은 컵라면 디자인을 활용한 스페셜 제품도 한정 출시된다. 농심은 소셜네트워크서비스(SNS) 이벤트와 디지털 콘텐츠, 오프라인 팝업 등으로 협업 마케팅을 이어갈 계획이다.
6월 넷플릭스를 통해 공개된 케이팝 데몬 헌터스는 오리지널 애니메이션 영화 중 역대 1위를 기록했다. 국내 팬들 사이에서는 극 중 등장하는 라면과 스낵이 농심 브랜드를 연상시킨다며 화제가 됐다. 작품 속에는 신(辛)라면과 한자어만 다른 ‘신(神)라면’, 농심과 발음이 유사한 ‘동심’, 새우깡 모양을 닮은 과자 등이 나온다.
농심 관계자는 “케이팝 데몬 헌터스가 K컬처를 전 세계에 알렸듯 농심도 이번 협업을 통해 글로벌 소비자들에게 K라면, K스낵의 맛과 가치를 알리겠다”고 밝혔다.
김다연 기자 damong@donga.com
