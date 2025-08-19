美 CNN이 주목한 현대차 스마트팩토리… AI·로봇 자동화 설비 ‘미래형 공장 모델’로 제시

현대차 싱가포르 공장(HMGICS) 자동화 설비 소개
로봇이 인간 (작업) 검사하는 시스템 주목
로봇 개 ‘스팟’ 작업자 따라다니면서 검사·분석
미래형 제조업 생산 공장 모델로 평가
현대차 “완벽 품질 위해 지능형 검사 필수”
미국 언론사인 CNN이 현대자동차그룹 최신 생산설비를 주목했다. 현대차그룹 싱가포르 공장인 글로벌혁신센터(HMGICS)를 방문해 로봇과 인공지능(AI)을 기반으로 자동화된 생산시스템과 유연한 제조환경을 미래 공장 모델로 소개했다.
현대차는 CNN이 최근 아시아 심층 프로그램 CNN마켓플레이스아시아를 통해 현대차그룹 싱가포르 HMGICS를 미래형 생산 공장으로 다뤘다고 19일 밝혔다.
HMGICS에서 CNN은 보스턴다이나믹스 4족 보행 로봇 개 ‘스팟’이 공장 내를 순찰하거나 제품 품질검사와 시설 점검을 수행하는 모습을 영상으로 담았다. 특히 스팟이 엔지니어를 따라다니면서 실시간으로 품질 검사를 수행하는 모습에 관심을 보였다. 현대차에 따르면 스팟은 엔지니어를 따라다니면서 오류 발생 가능성이 높은 작업을 촬영하고 이를 AI 알고리즘이 분석해 조립 완성도를 평가한다. 이를 통해 엔지니어가 작업을 끝내기 전에 수정이 필요한 부분을 알려준다고 한다.
HMGICS는 싱가포르 첫 전기차 생산 공장으로 자동화 중심 스마트팩토리로 조성됐다. 공장 내에는 디지털트윈, AI, 로봇 협업 등 첨단 기술이 조합된 공정 시스템이 도입됐다. 세부적으로 AI와 로보틱스 기술이 적용된 자동화 셀 기반 유연 생산 시스템, 현실과 가상을 동기화하는 디지털트윈 기반 생산 운영, 데이터 기반 지능형 운영 시스템, 인간과 로봇이 함께 일하는 인간 중심 제조 공정 등이 주요 특징이라고 한다. 사람은 창의적이고 전략적인 업무에 집중할 수 있도록 설계된 공장이라고 현대차는 설명했다. 지난 2023년 연간 전기차 3만대를 생산할 수 있는 공장으로 완성됐고 조립과 검사 공정 약 70%가 자동화됐다고 전했다. 공장에는 로봇 약 200대가 투입돼 제품 생산용으로 운영되고 있다. CNN 측은 로봇이 인간의 작업을 검사하고 돕는 첨단 공장이라고 평가했다. 지능화 생산 체계를 갖춘 현대차그룹 첫 스마트팩토리로 HMGICS에 적용된 생산 공정과 기술, 제조 노하우 등은 향후 다른 공장에도 적용될 예정이다.
알페시 파텔 HMGICS 최고혁신책임자(CIO)는 “로봇과 AI 통합 운용을 통해 보다 유연하고 효율적인 생산이 가능해지고 있다”며 “보다 완벽한 품질을 위해 이러한 지능형 정밀 검사 시스템은 필수”라고 말했다.
