비트코인 한달만에 또 최고가 갈아치워

장중 1억7000만원… 올 30% ↑
“美 금리인하 유력” 상승 부추겨
美재무, FOMC 앞두고 연준 압박
“지금보다 1.50∼1.75%P 낮아야”
비트코인 가격이 장중 12만4000달러를 돌파해 한 달 만에 사상 최고가를 갈아 치웠다. 다음 달 미국의 기준금리 인하가 유력해진 것이 가격 상승을 부추겼다.
가상자산 거래소 코인마켓캡에 따르면 비트코인은 14일 오전 한때 개당 12만4457달러(약 1억7000만 원)에 거래됐다. 지난달 14일 개당 12만3091달러를 찍은 이후 한 달 만에 최고가를 경신했다. 이날 오후 4시 기준으로는 최고가에서 2%가량 하락했지만 12만1000달러 선을 지키며 고공행진을 이어갔다. 시가총액 2위 가상자산인 이더리움도 이날 오후 4시 기준으로 24시간 전 대비 3%가량 상승해 4773달러에 거래되며 2021년 11월에 기록한 역대 최고가(4891달러)에 바짝 다가섰다.
가상자산 가격이 들썩인 것은 금리 인하에 대한 기대감 때문으로 해석된다. 낮은 예금 이자에 만족하지 못한 투자자들이 가상자산으로 몰릴 것이 예상돼 시장이 미리 반응한 것이다.
미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)는 다음 달 16∼17일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 기준금리에 대해 논의할 예정이다. 이를 앞두고 12일(현지 시간) 발표된 7월 미국 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 2.7% 상승해 시장 전망치(2.8%)를 밑돌자 금리 인하 기대감이 커졌다. 금리를 내려 경기를 부양해야 한다는 의견에 힘이 실린 것이다.
게다가 앞서 도널드 트럼프 미 대통령은 미국의 대표적인 퇴직연금 계좌인 401(k)에 가상자산 투자를 허용하는 행정명령에 서명했다. 401(k)에는 약 9조 달러가 예치돼 있다. 이러한 투자금이 가상자산 시장으로 몰릴 수 있다는 기대감이 반영돼 비트코인 가격은 올해 들어서만 약 30% 올랐다.
가상자산 상승세는 당분간 계속될 것이란 전망이 많다. 금리 하락에 속도가 붙을 전망이기 때문이다. 골드만삭스는 13일(현지 시간) 연준이 올해 3차례, 내년 2차례 기준금리를 인하할 것이라는 전망을 내놨다. 스콧 베선트 미국 재무장관도 이날 블룸버그TV와의 인터뷰 도중 “9월 회의에서 0.5%포인트 인하를 시작으로 금리 인하 사이클에 들어갈 수 있다. 어떤 모델로 보더라도 기준금리는 지금보다 1.50∼1.75%포인트 낮아야 한다”며 연준을 압박했다.
영국의 온라인 금융거래 회사인 IG마켓의 토니 시카모어 애널리스트는 “비트코인 가격 상승 랠리는 연준의 금리 인하 가능성에 대한 확신 증가, 지속적인 기관 매수, 트럼프 행정부의 가상자산 투자 완화 움직임에 힘입고 있다”며 상승세를 내다봤다.
댓글 0