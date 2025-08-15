동아일보

공정위장 후보자 "경제적 강자의 갑질 바로잡겠다"

"온플법, 한미 무역협상 고려해 접근"

주병기 공정거래위원장 후보자(사진)가 “경제적 강자의 갑질 같은 잘못된 관행을 바로잡고 국민 모두가 평등한 경제적 기회를 추구하는 시장 질서를 만들기 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

14일 주 후보자는 인사청문회 준비사무실이 마련된 한국공정거래조정원으로 처음 출근하며 기자들과 만나 이같이 밝혔다. 그는 “경제적 강자가 갑질을 행사해 약자들의 혁신과 성과를 가로막는다면 누가 기업가 정신을 발휘하려 하겠나”라며 “기업 간 거래의 공정성을 확보하는 게 매우 중요한 과제라고 생각한다”고 강조했다.

주 후보자는 “공정위원장이라는 중요한 직책의 후보자가 돼 무거운 책임감을 느낀다”며 “한국 경제가 다시 도약할 수 있도록 건전하고 상생하는 시장 질서의 토대를 만들겠다”고 지명 소감을 밝혔다. 또 “대기업과 중소기업이 공정하게 경쟁하고 협력해 함께 성장하는 시장 생태계가 조성되지 않는다면 대한민국이 직면하고 있는 경제 재도약의 과제를 실현할 수 없다고 생각한다”고 말했다.

미국의 반대로 입법 논의가 보류된 온라인플랫폼법에 대해서는 “한미 무역 협상이 이뤄진 후에 그에 따라 최선의 방안을 마련해야 할 것”이라며 “현행법 체계에서 공정위가 갖고 있는 권한을 최대한 활용해 플랫폼 사업자의 횡포를 막고 약자의 협상력을 높일 수 있는 시장 질서를 만들어야 한다”고 했다.

주 후보자는 이 대통령이 지시한 공정위 인력 충원을 두고 “공정위가 역할을 다하려면 조직 역량을 확충해야 한다”고 말했다. 그러면서 “조직의 투명성, 의사결정의 합리성을 극대화하는 체계를 만들고 경제 분석 및 데이터 생산 역량을 강화해야 한다”고 덧붙였다.

세종=김수연 기자 syeon@donga.com
