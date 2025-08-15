광복 80주년 기념 ‘40240 독도소주 21°’ 나온다

케이알컴퍼니 농업회사법인이 광복 80주년을 맞아 프리미엄 증류식 소주 ‘40240 독도소주 21°’를 15일 출시한다.
이번 신제품은 ‘증류식 소주 대중화 프로젝트’의 핵심 제품으로, 합리적인 가격으로 더 많은 소비자가 전통 증류식 소주의 매력을 경험할 수 있도록 했다. 갓 도정한 쌀을 생쌀 저온 발효 후 감압 증류하는 독자 기술로 만들어 쌀 특유의 은은한 풍미와 깔끔한 목 넘김이 특징이다.
특히 소주 맛의 좌우하는 물은 울릉도 해저 1500m 해양심층수와 강원도 평창 청정수를 역삼투압(R/O) 방식으로 정제해 풍부한 천연 미네랄을 모두 담았다.
케이알컴퍼니는 소비자에게 더 다양하고 품격 있는 주류 선택지를 제공하면서 증류식 소주의 위상을 세계 시장에 알리겠다는 계획이다. 지난 2021년 삼일절 첫 출시된 ‘40240 독도소주’는 누적 200만 병 이상 판매됐다. 이번에 선보이는 ‘40240 독도소주 21°’는 편의점 GS25에 단독 판매되며, 증류식 소주의 대중화와 소주 시장의 다양성 확산에 기여할 것으로 기대된다.
댓글 0