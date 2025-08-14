‘인재 유출 방지’ 거액 보너스 뿌린 오픈AI

미국 빅테크 간 인공지능(AI) 인재 쟁탈전이 벌어진 가운데 오픈AI가 최근 직원들에게 최대 수백만 달러(수십억 원) 수준의 특별 보너스를 지급한 것으로 전해졌다.
13일 업계에 따르면 오픈AI는 자사의 최신 AI 모델 ‘GPT-5’의 7일 공식 출시에 앞서 보너스를 지급했다. 대상은 전체 직원의 약 3분의 1 수준인 연구개발 인력 1000여 명이다. 보너스는 직무와 직급에 따라 차등 적용됐으나, GPT-5 개발에 헌신한 연구원은 최고 수백만 달러까지 보너스를 받은 것으로 알려졌다. 샘 올트먼 최고경영자(CEO·사진)는 이달 7일 사내 메신저를 통해 “회사로서 점점 더 나아지는 모습을 보여드리면서 보상도 계속 늘려갈 계획”이라고 했다.
이번 보너스 지급 배경에는 AI 인재 영입을 위한 빅테크 간 ‘쩐의 전쟁’이 있었다는 분석이 나온다. 특히 메타의 공격적인 인재 영입이 한창으로, 최근 오픈AI 출신 연구원 자오성자가 ‘메타 초지능 연구소(Meta Superintelligence Labs·MSL)’의 수석과학자를 맡게 됐다. 메타는 애플에서 AI 모델 개발을 총괄하던 연구원에 대해서는 2억 달러 이상의 보상 패키지를 제안한 것으로 전해졌다.
