HD현대, ‘국빈 방문’ 베트남 당서기장 기업간담회 참석… “조선 협력·투자 강화”

베트남 서열 1위 또럼 당서기장 한국 방문
또럼 당서기장 주관 기업간담회 개최
HD현대 베트남 사업 강화 추진… 상호 협력 논의
“HD현대베트남조선 기반 지속 협력·투자 이어갈 것”
HD현대가 해외 선박 건조 거점인 베트남과 조선 분야 협력을 강화한다.
HD현대는 12일 한국을 국빈 방문한 ‘또럼(Tô Lâm) 베트남 당서기장’이 주관한 기업간담회에 참석해 상호 협력 방안을 논의했다고 밝혔다. 당서기장은 베트남 내 서열 1위 최고 권력으로 국가 주요 정책과 전략을 결정하고 당의 방향성을 설정하는 역할을 맡는다.
간담회에서는 김성준 HD한국조선해양 대표가 나서 상호 협력 효용성을 설명하고 베트남 사업 강화에 대한 의지를 표명했다고 한다. 특히 한국 조선업의 지속가능한 성장과 공급망 강화를 위해서는 핵심 파트너인 베트남 조선업 발전이 중요하다고 강조한 것으로 전해졌다. 이 일환으로 HD현대베트남조선이 안정적으로 운영될 수 있도록 프로젝트 기간을 기존 50년에서 70년으로 연장하는 방안을 제안하는 등 베트남 정부의 적극적인 지원을 요청했다고 한다.
김성준 HD한국조선해양 대표는 “베트남은 HD현대 주력 사업 중 하나인 조선업의 한 축이자 최고의 사업 파트너”라며 “한국 기업의 해외 진출 모범사례로 인정받고 있는 HD현대베트남조선에 대한 지속적인 투자를 통해 상호 협력관계를 더욱 굳건히 할 것”이라고 말했다. HD현대는 지난 1996년 베트남 국영공사와 합작법인 방식으로 HD현대베트남조선을 설립했다. 특히 HD현대베트남조선은 국내 조선업체 첫 해외 진출 사업장이면서 유일한 성공사례로 꼽힌다. 베트남 현지 약 100만㎡ 규모 부지에 도크 2기와 1.3km 길이 안벽, 선각공장, 의장공장, 도장공장 등이 갖춰진 대규모 시설로 운영되고 있다. 동남아 지역 최대 규모 조선소로 알려졌다.
실질적인 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)도 체결했다. 이날 HD한국조선해양은 베트남 최대 국영 해운사인 베트남해양공사(VIMC, Vietnam Maritime Corporation)와 포괄적 조선협력에 관한 MOU를 맺었다. 협약에 따라 베트남 조선업 발전 촉진과 VIMC 선대 확충 및 현대화 등 다양한 분야에 대한 협력을 추진할 예정이다.
양국 교류협력을 위한 시간도 가졌다. 기업간담회에 앞서 양국 기업인 약 400명이 참석한 ‘한·베트남 비즈니스포럼’을 열었다. 김성준 HD한국조선해양 대표는 한국 측 연사로 나서 베트남과 함께 이룬 협력 성과와 미래비전 등을 소개했다.
