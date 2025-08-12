여천NCC, 부도위기 고비 넘겼지만… 한화-DL ‘책임 공방’ 가열

DL케미칼, 2000억 유상증자 결정… 한화는 지난달 1500억 지원 승인
한화-DL, 경영악화 놓고 갈등… 1분기 영업손실만 498억 달해
부도 위기에 놓였던 여천NCC가 공동 대주주인 DL그룹과 한화그룹의 자금 지원이 사실상 확정되면서 큰 고비는 넘기게 됐다. 하지만 글로벌 공급 과잉에 따른 실적 악화가 갈수록 심화되는 데다 회사 경영을 두고 공동 대주주 간 갈등의 골이 깊어지면서 경영 정상화에 시간이 더 걸릴 것으로 보인다. ● DL “유상증자 단행”… 여천NCC 지원 수순
DL케미칼은 11일 긴급 이사회를 열고 2000억 원 규모의 유상증자를 단행한다고 밝혔다. DL그룹 지주회사인 ㈜DL도 같은 날 이사회를 개최해 DL케미칼에 대한 1778억 원 규모의 유상증자 참여를 승인했다. DL케미칼은 유상증자로 수혈한 자금을 여천NCC 추가 지원에 사용할 것으로 보인다.
DL케미칼과 함께 여천NCC를 5 대 5로 나눠 소유한 한화솔루션은 지난달 이미 1500억 원가량의 자금 지원 승인을 마쳤다. 이에 따라 최근 국내 석유화학업계의 연쇄 디폴트 우려를 낳았던 여천NCC의 위기는 대주주들의 자금 투자로 급한 고비는 넘긴 것으로 풀이된다.
여천NCC는 한화솔루션과 DL케미칼이 석유화학의 ‘쌀’로 불리는 에틸렌을 안정적으로 공급받기 위해 1999년 공동 출자해 출범시킨 회사다. 연간 에틸렌 생산량이 229만 t에 이른다.
여천NCC는 2017년 역대 최대치인 1조124억 원의 영업이익을 거뒀지만, 중국발 공급 과잉으로 2022년 적자 전환해 이후 3년 연속 영업손실을 내고 있다. 이 때문에 공동 대주주인 한화솔루션과 DL케미칼은 올 3월 1000억 원씩 출자하면서 1차 자금 지원에 나섰다.
● 한화-DL, 경영책임 공방 진흙탕 싸움
공동 대주주인 한화솔루션과 DL케미칼의 의견은 6월부터 갈리기 시작했다. 당시 여천NCC는 대주주들에게 각각 1500억 원씩 총 3000억 원의 2차 자금 지원을 요청했다.
한화그룹이 즉각 자금 마련에 나선 것과 달리, DL그룹은 여천NCC의 지속 경영에 의문을 제기하면서 자금 지원에 유보적인 입장을 나타냈다. DL그룹 내부에선 여천NCC의 워크아웃도 불사해야 있다는 강경 의견도 있었지만, 석유화학업계의 연쇄 부도 우려 목소리가 커지자 결국 자금 지원으로 방향을 틀었다.
이날 DL그룹과 한화그룹은 여천NCC의 경영 상태에 대해 서로 상대방 탓을 하면서 극한 갈등을 연출했다.
DL그룹은 이날 이사회 후 입장문을 내고 “DL은 여천NCC가 가격 경쟁력을 확보할 수 있는 단가로 에틸렌을 거래하는 반면 한화는 여천NCC가 손해 보는 가격만 고수하는 등 자사에 유리한 조건만 고집했다”고 주장했다. 이어 “공동 대주주인 한화그룹의 무책임한 ‘모럴 해저드’로 여천NCC의 경쟁력과 자생력이 무너지고 있다”고 공격 수위를 높였다.
이에 대해 한화그룹은 “DL이 명백한 사실 왜곡으로 한화를 비난하고 있다”며 “국세청은 여천NCC가 시장가보다 싸게 에틸렌을 DL 측에 공급했다고 보고 법인세 등 추징금 1006억 원을 부과하기도 했다”고 주장했다. 한화그룹은 또 “DL그룹은 25년간 2조2000억 원의 배당금을 챙기고도 1500억 원 지원을 거부해 여천NCC를 부도 위기로 몰았다”고도 비판했다. 업계에서는 여천NCC가 올 1분기(1∼3월) 498억 원의 영업손실을 낸 데 이어 2분기(4∼6월)까지 누적 영업손실이 1000억 원을 넘을 것이라는 예상이 나오고 있다.
