페르노리카코리아, 책임음주 문화 정착 캠페인 전개

글로벌 주류기업 페르노리카그룹의 한국 법인인 주식회사 페르노리카코리아가 음주 소비가 많아지는 여름 시즌에 맞춰 책임음주 캠페인을 진행했다고 11일 밝혔다.
책임음주 캠페인은 페르노리카그룹의 2030 지속가능 책임경영(S&R) 로드맵 경영 목표 중 하나인 ‘책임 있는 호스팅’을 위한 활동 중 하나로, 음주 중 충분한 수분 섭취를 권장하고 건전한 음주 문화를 정착하기 위해 2020년부터 다양한 형태로 전개해 오고 있다.
페르노리카코리아는 지난 16일 임직원과 ‘드링크 모어 워터(Drink More Water) - 퍼즐 챌린지’를 진행, 알코올 및 책임음주와 관련된 상식을 다시 한 번 숙지하고 책임음주 서약에 동참하는 시간을 가졌다.
또한 임직원들이 책임음주 퍼즐을 맞추는 과정을 영상으로 담아 공식 링크드인 계정에 공개해 일반 소비자들에게 책임음주에 대한 실천 팁을 알리고, QR 코드를 통해 책임음주 서약에 동참할 것을 촉구했다.
프란츠 호튼 페르노리카코리아 대표는 “이번 여름 시즌 책임음주의 중요성을 알리기 위해, 임직원뿐만 아니라 가족, 친구, 그리고 디지털 채널로 연결된 주변 지인들까지 참여할 수 있는 ‘드링크 모어 워터 - 퍼즐 챌린지’를 진행한다”라며 “올 하반기에도 휴가 기간과 각종 페스티벌이 활발히 열리는 시즌을 중심으로 디지털 캠페인은 물론, 브랜드 행사 부스 내 ‘책임음주 존’ 운영 등을 통해 한국 사회에 책임음주 문화를 정착시킬 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
