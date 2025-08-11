당일생산 ‘테라’ 맛보러 7만 명 몰렸다… ‘2025 전주가맥축제’ 성료

하이트진로다 ‘2025 전주가맥축제’를 성황리에 마무리했다고 11일 밝혔다.
올해 축제는 지난 7일부터 8일까지 전주대학교 대운동장에서 열렸다. 우천으로 인해 이틀간만 운영 됐지만, 약 7만 명의 관람객이 방문해 현장을 가득 채웠다.
올해로 9회째를 맞은 전주가맥축제는 하이트진로가 2015년부터 특별 후원사로 함께하고 있다. 특히 지역 내 전주공장에서 당일 생산한 맥주를 현장에서 바로 맛볼 수 있는 유일한 맥주 축제다.
축제 참가자들은 하이트진로가 마련한 다양한 프로그램에 참여하며 축제를 즐겼다. 하이트진로는 폭염에도 축제를 찾은 방문객들을 위해 얼음 가득 채운 ‘맥주 연못’을 운영하며 당일 생산한 신선하고 시원한 테라를 제공했다. 또한 테라 스튜디오, 쏘맥 자격증 부스, 타투 스티커 이벤트존 등 참여형 공간에서도 관람객이 이어졌다.
하이트진로 마케팅실 오성택 전무는 “전주가맥축제를 통해 청정라거 테라의 신선함과 브랜드 가치를 많은 분들과 직접 나눌 수 있어 뜻깊게 생각한다”며, “앞으로도 다양한 소비자 접점에서 차별화된 브랜드 경험을 제공하겠다”고 말했다.
