“골퍼-골프장 초연결” IT 솔루션 도입

스마트스코어는 2014년 창업 이후 구축한 한국의 골프 플랫폼을 기반으로 올해 본격적인 해외 진출을 실행하고 있다. 국내 시장의 한계를 뛰어넘어 빠르게 해외를 공략한다는 전략으로 아시아 주요 7개국의 현지 법인을 기반으로 국가별 사업 포트폴리오를 강화하고 있다. 그동안 국내 시장에서 골프와 IT를 접목한 최초의 사례를 만들어 온 기업으로서 글로벌 골프 시장의 선진화에도 앞장서겠다는 취지다.스마트스코어는 베트남 전역 12개 골프장에 IT 솔루션 및 스마트 관제 운영 시스템을 공급해 디지털 전환을 선도하는 기업으로 자리 잡고 있으며 태국 시장에서는 진출 한 달 만에 10여 개 골프장과 성공적인 제휴를 이뤄내며 국가별 골프 산업의 DX(디지털 전환) 가치를 만들어내고 있다. 그뿐만 아니라 인도네시아와 인도, 중화권에서도 제휴 요청을 기반으로 전 세계 스마트클럽 네트워크를 빠르게 확대하고 있는 중이다.해외의 주요 골프장들은 스마트스코어와의 디지털 솔루션 제휴 협약을 맺으며 국내 최대 IT 기반 골프 플랫폼 서비스를 토대로 혁신하고 있다. 해외 골프장들은 IT 솔루션 도입을 시작으로 340만 명의 회원을 보유한 국내 최대 골프 플랫폼인 스마트스코어와 함께 한국 시장에서의 브랜드 포지셔닝을 강화하고 내장객 추가 유치, 현지화한 통합 ERP 도입 등 혁신적인 아이디어를 실행해 골프 업계에 새로운 패러다임을 가져올 것으로 확신하고 있다.또한 스마트클럽 골프장을 방문하는 골퍼들은 스마트스코어 앱으로 스코어 기록 관리는 물론 골프장 정보 확인과 함께 동반자들과 스코어 기록을 공유하는 기능을 사용할 수 있다. 특히 국내 골퍼들에게 익숙한 국내 앱을 동남아 국가에서도 그대로 사용해 골프 경험을 지속 확대할 수 있는 기회를 제공하며 한 단계 더 나아간 고객 만족을 실현한다.스마트스코어는 글로벌 진출을 통해 초기 제휴 골프장들과 함께 디지털 전환의 가치를 널리 알리고 동남아시아 골프 산업은 물론 관광 산업 발전에도 기여하며 글로벌 경제 성장과 새로운 골프 문화 발전에 앞장서겠다는 포부를 밝혔다.2022년 7월 신설된 해외사업 부문은 총 7개국의 다양한 국적을 가진 구성원이 합류해 글로벌 골프 산업의 디지털 전환을 선도하고 전 세계 골퍼와 골프장을 초(超)연결한다는 비전을 바탕으로 현지 사업을 리드하고 있다.올해 초 베트남 하노이에 글로벌 솔루션센터를 설립해 현지 시장과 고객의 목소리에 신속하고 유연하게 대응할 수 있는 체제를 갖췄으며 골프장과의 제휴 완료 이후 일주일 이내 하드웨어, 소프트웨어 구축은 물론 직원 교육까지 수행할 수 있는 시스템을 갖추고 사업 확장에 속도를 내고 있다.김신아 기자 sina@donga.com