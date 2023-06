풍부한 임상 경험… 에스테틱 필러 시장 점유율 1위

한국 엘러간 에스테틱스 언 애브비 컴퍼니의 ‘쥬비덤’은 필러 부문에서 최고의 만족도를 얻어 ‘한국의 소비자대상’에 선정됐다. 쥬비덤은 FDA 승인을 받아 전 세계에서 10년 이상 판매돼 온 한국 엘러간 에스테틱스 언 애브비 컴퍼니의 히알루론산 필러 브랜드다. 풍부한 임상 연구 결과를 바탕으로 자연스러운 결과를 보여 높은 환자 만족도를 얻으며 전 세계 에스테틱 필러 시장점유율 43%(2019년 기준)를 차지하고 있다. 쥬비덤은 고유의 특허 기술인 ‘바이크로스™’ 기술로 개발돼 시술 부위와 목적별 효과를 높이는 ‘부위별 맞춤형’ 필러다.라인은 총 5가지로 △쥬비덤® 볼라이트™(미세주름 개선) △쥬비덤® 볼벨라® with 리도카인(얼굴 및 입술 잔주름 개선) △쥬비덤® 볼리프트® with 리도카인(안면부 주름 개선) △쥬비덤® 볼루마® with 리도카인(안면부 볼륨 개선) △쥬비덤® 볼룩스™(턱 볼륨 개선)가 그것이다. 히알루론산 필러는 히알루론산 농도 및 교차 결합의 정도에 따라 제형의 탄성력과 응집력이 달라지는데 쥬비덤은 각 제품의 특성에 따라 시술 부위에 맞는 적합한 제품으로 자연스러운 시술 결과를 도출할 수 있는 것이 장점이다. 임상 결과에 의하면 쥬비덤으로 입술 부위 주름 및 팔자 주름 시술 1개월 후 각각 96.6%, 94%에서 환자 만족도가 향상됐으며 모든 제품군에서 90% 이상의 만족도를 보였다.박영신 한국 엘러간 대표는 “이번 수상으로 쥬비덤의 효과가 한국의 필러 소비자들에게 만족스러운 결과를 제공한다는 것을 확인하게 돼 큰 의미가 있다”고 말했다.황해선 기자 hhs2552@donga.com