‘BESPOKE 그랑데 AI’와 파타고니아의 뜻깊은 협업

파타고니아와 협업 개발한미세플라스틱저감 코스

확실한 에너지 절약AI 절약 모드

불필요한 세제 낭비 없는AI 세제자동투입

※ 해양 미세플라스틱 35% 발생 | 출처: IUCN, Primary Microplastics in the Oceans: a Global Evaluation of Sources, 2017, 11p

※ 에코버블 | 에코버블은 섬세한 버블로 미세플라스틱 배출을 줄이고, 에너지를 절약해주는 세탁 기술임. 에너지 절약 - WF25CB****** 모델, IEC 3kg, 표준 코스, 냉수 동등 조건에서 버블 펌프 ON, 세탁 시간 35분 vs 버블 펌프 OFF, 세탁 시간 40분 조건 비교 시험 - 시험 결과 : 버블 펌프 ON, 세탁 시간 35분 조건이 버블 펌프 OFF, 세탁시간 40분 조건보다 에너지 7% 절감(100Wh vs 108Wh), 세탁 성능 동등 수준, 자사 실험 결과로 사용환경에 따라 달라질 수 있음

※ 미세플라스틱 저감 | WF25CB******모델, 미세플라스틱저감 코스와 표준코스 비교, 40℃, Polyester 후드티 2kg 옷감 기준, 미세플라스틱 발생량 최대 60% 절감(비영리조직인 ‘오션와이즈’ 시험 결과, 25kg/24kg 세탁기 공통) * 마모도 개선 : WF25CB******모델, 미세플라스틱저감 코스와 표준코스 비교, 40℃, Polyester 후드티 약 2kg 부하 기준, 마모시험포의 세탁처리 전 후의 마모도 비교시 손상도 개선, 자사 실험 결과로 사용환경에 따라 달라질 수 있음 * 미세플라스틱 저감량 : WF25CB******모델, Polyester 후드티 2kg, 미세플라스틱저감 코스와 표준 코스 40℃ 비교 시 미세플라스틱 저감 코스가 표준 코스 대비 미세플라스틱 발생량 1kg당 0.047g/kg 저감(비영리조직인 ‘오션와이즈’ 시험 결과, 25kg/24kg 세탁기 공통) 주 4회, 5kg 세탁물 기준 연간 미세플라스틱 연간 저감량 약 49g(미세플라스틱 저감량 0.047g/kg x 세탁물 5kg x 주당 4회 x 52주)

※ 세탁기 소비전력량 | 산업통상자원부 효율관리기자재운용규정에서 제시한 에너지 소비효율 1등급 기준인 45.8(소비효율등급부여지표, Wh/kg) 대비 WF25CB8***** 모델은 20% 높은 36.2 에너지 소비효율임(2023년 1월 20일 기준 한국에너지공단 홈페이지 등록된 효율관리기자재 신고 확인서 기준)

※ AI 절약모드 | AI 절약 모드로 누진 단계에 따른 에너지 관리를 위해서는 사용 환경에 따라 스마트 미터기 별도 구매 필요. AI 절약 모드는 SmartThings에서만 지원, SmartThings는 지원 환경 및 사용 방법에 일부 제한이 있으며, 세부 조건은 삼성닷컴 참고. 세탁기) WF25B9600** 모델 기준, AI 맞춤세탁 코스 40℃, KS C IEC60456 시험포 3kg 기준 AI절약모드 켜짐 유/무에 따른 소비 전력량 비교. 건조기) DV20B9760** 모델 기준, AI 맞춤건조 코스, KS C IEC60456 시험포 3kg, 외기온도 (23±2)℃, 상대습도(55±5)% 기준 AI절약모드 켜짐 유/무에 따른 소비 전력량 비교. 위 두 시험은 KATRI(한국의류시험연구원)의 검증을 받은 시험 결과로 소비 전력량 절감율은 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.

※ AI 세제자동투입 | 일부 모델에 한해 제공, 비농축 액체 세제/유연제 완충시 주 3회 사용 기준 6주 간(총 18회) 사용 가능(원바디 Top-Fit은 주 3회 사용 기준 4주간(총 12회)). 세탁물 7 kg 부하, 표준세탁 코스, 세제투입량 보통/농축도 일반 설정 기준. 자사 실험치로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음. 세부 조건은 삼성닷컴 참고. 세탁기) WF25CB**95** 모델 기준, 모델에 따라 사용 기간 다를 수 있음.

※ AI 맞춤세탁 | 세탁물 종류 분석은 세탁량 3 kg 이하, 오염도 감지는 세탁량 9 kg 이하에서 동작하며, 실사용 환경 및 세탁물 종류에 따라 다를 수 있음.

※ AI 맞춤건조 | 실사용 1kg 기준, DV20B9760** 모델 대비 에너지 최대 15%, 시간 최대 10분 절감. 위 시험은 KATRI(한국의류시험연구원)의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.

미세플라스틱이 해양 생태계를 위협하는 주범으로 지목되고 있다.세계자연보전연맹(IUCN)에 따르면 전 세계 해양 미세플라스틱 35%가 세탁 과정에서 발생한다.미세플라스틱 배출량을 줄이기 위해 삼성전자와 글로벌 친환경 아웃도어 브랜드 ‘파타고니아’가 손을 잡았다.삼성전자는 2021년 파타고니아와 함께 해양 환경 보호를 위해 의류 세탁 과정에서 발생하는 미세플라스틱 배출량을 줄일 수 있는 해결 방안을 모색했다. 파타고니아는 ‘우리가 사는 지구를 위해 사업합니다(Patagonia is in business to save our home planet)’를 내세운 글로벌 친환경 기업이다. 미세플라스틱은 해양 생태계는 물론 인류의 건강까지 위협하는 요인 중 하나다.삼성전자는 미세 플라스틱을 줄이기 위해 자체 선행 연구 개발을 진행하고 있었다. 여기에 파타고니아의 제안이 더해지며 실질적인 솔루션 개발과 상품화를 가속화하게 됐다. 협업 초기에는 미세플라스틱저감 효과를 측정할 수 있는 기준 자체가 없었다. 효과를 객관적으로 검증하기 위해 삼성전자는 파타고니아의 소개로 해양 보호 비영리 연구기관 ‘오션와이즈’의 미세플라스틱 연구소와 공동 연구 개발을 진행했다. 파타고니아가 제공한 다양한 연구 자료를 기반으로 가설을 세우고, 오션와이즈의 도움을 받아 미세플라스틱 배출을 줄이는 효과적인 세탁 방법과 저감 효과 측정 방법 등을 연구했다.협업 시작 약 1년 후 삼성전자는 미세플라스틱 배출을 저감하는 코스 개발에 성공했다. 2022년 9월 독일 베를린에서 열린 유럽 최대 가전 전시회 ‘IFA 2022’에서 미세플라스틱저감 코스 적용한 ‘BESPOKE 그랑데 AI’를 공개하고 지난 2월 국내 시장에 선보였다.‘미세플라스틱저감 코스’는 삼성전자의 독보적인 ‘에코버블’을 활용했다. 세제를 녹여 만든 풍성한 거품이 섬유 사이로 스며들어 오염을 효과적으로 제거하는 원리다. 세탁시 의류에서 떨어져 나오는 10㎛(마이크로미터) 이상의 미세플라스틱 배출량을 최대 60%까지 줄이고 옷감 손상도 줄인다.2023년형 BESPOKE 그랑데 AI는 스마트싱스(SmartThings)를 통해 ‘AI 절약모드’를 설정하면 세탁기는 최대 60%, 건조기는 최대 35%까지 에너지 사용량을 줄일 수 있다. 25kg 용량 세탁기의 경우 에너지 소비효율 1등급 최저기준보다 세탁물 1kg당 소비전력량이 20%나 낮다.AI 기능도 강화해 세제와 물, 에너지 낭비 없는 세탁과 건조가 가능하다. 적정량의 세제를 알아서 투입해주는 기존 ‘세제자동투입’은 ‘AI 세제자동투입’으로 업그레이드 됐다. 세탁물의 무게에 맞춰 적정량의 세제를 알아서 투입해줄 뿐 아니라, 최근 세탁했던 세탁물의 오염도까지 학습해 세제 투입량을 조절한다. 불필요한 세제 낭비가 없어 환경오염을 줄일 수 있다.‘AI 맞춤 세탁’은 세탁물의 무게, 종류, 오염도를 감지해 최적화된 코스로 알아서 세탁-헹굼-탈수한다. 세탁 중 오염도에 맞춰 정확하게 세탁 시간과 헹굼 횟수를 조절해 불필요하게 낭비되는 물의 양도 줄인다. ‘AI 맞춤 건조’ 기능도 향상됐다. 세탁물의 무게와 건조 속도를 센서가 정밀하게 감지해 정확하고 빠르게 건조한다.글/이지은(생활 칼럼니스트)사진/삼성전자 제공동아일보 골든걸 goldengirl@donga.com