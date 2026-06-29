‘윈터와 열애설’ BTS 정국 “아직 결혼할 생각 없다”

그룹 방탄소년단(BTS) 정국이 팬들의 결혼 요청에 “아직 결혼할 생각이 없다”고 선을 그으며 유쾌한 입담을 펼쳤다.
정국은 28일 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스(Weverse) 라이브 방송을 통해 공연 소감과 향후 일정, 팬들과의 실시간 소통 등 다양한 이야기를 전했다.
이날 그는 최근 열린 스페인 마드리드 공연을 언급하며 “아미들이 너무 잘 놀아줘서 힘을 많이 받았다”고 감사의 마음을 전했다.
정국은 “공연 전날 날씨가 너무 더웠다. 저는 열과 더위에 약한 편이라 체력을 아껴야 하나 고민했다”며 “예전에 칠레에서 더위 때문에 쓰러진 적이 있어 걱정했는데, 마드리드 팬들의 뜨거운 응원 덕분에 오히려 더 힘이 났다”고 말했다.
이어 “한국에 가려면 7월 중순은 돼야 한다”며 “저도 한국에서 공연을 많이 하고 싶다”고 덧붙여 국내 팬들의 기대감을 높였다.
라이브 방송에서는 팬들과의 실시간 소통도 이어졌다. 한 팬이 댓글로 “결혼해 달라”고 요청하자 정국은 웃으며 “나한테 결혼해 달라는 말 좀 그만해라. 아직 결혼할 생각이 없다”고 답했다.
이어 “윤기 형한테 결혼해 달라고 하라. ‘윤기 메리미(Marry Me)’ 하라”고 농담을 던졌고, 팬들이 “윤기 형도 결혼할 생각이 있느냐”고 묻자 “윤기 형과 그런 이야기를 해본 적은 없다”고 말해 웃음을 자아냈다.
정국은 평소 위버스 라이브를 통해 팬들과 자유롭게 소통하며 일상과 활동 비하인드를 전하는 것으로 잘 알려져 있다. 이번 방송에서도 공연 비하인드부터 향후 일정, 팬들의 다양한 질문까지 직접 답하며 특유의 친근한 매력을 보여줬다.
한편 정국이 속한 방탄소년단은 스페인 마드리드를 시작으로 유럽 투어를 이어가고 있으며, 벨기에 브뤼셀, 영국 런던, 독일 뮌헨, 프랑스 파리 등에서 공연을 펼칠 예정이다.
정국은 지난해 12월 에스파 윈터와 열애설에 휩싸인 바 있다. 당시 양측은 별도의 공식 입장을 내놓지 않았다.
배정한 기자 hani@donga.com
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