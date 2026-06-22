AIID, AI 곡 판별 솔루션 ‘에이다(AIDAR)’ 출시… “오탐률 0.02% 수준 정확도로 AI 음원 홍수 막는다”
동아경제
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생성형 AI로 제작된 음원이 음원 차트와 스트리밍 플랫폼에 빠르게 확산되는 가운데, 이를 높은 정확도로 식별해내는 기술이 나왔다.
디지털 콘텐츠 식별 기술 전문 기업 ㈜AIID(에이드, 대표 방경식)는 생성형 AI 음원을 99.9% 정확도로 구분해내는 AI 곡 판별 솔루션 ‘에이다(AIDAR)’를 공식 출시했다고 22일 밝혔다. AIDAR는 전세계적으로 가장 널리 사용되는 생성형 AI 음악 서비스인 수노(Suno), 유디오(Udio), 뮤레카(Mureka) 등으로 생성된 음원을 정밀하게 식별해낸다.
현재 AI 기반 음원은 인간의 청감만으로는 구분이 어려울 정도로 발전했다. 몇 분 만에 완곡 생성이 가능해지면서 출처가 불명확한 AI 곡이 플랫폼과 저작권 정산 시스템에 무분별하게 유입되고 있으며, 이는 한정된 정산 재원을 두고 창작자의 몫을 잠식한다는 우려로 이어지고 있다. AIDAR는 인간 창작곡과 AI 생성곡을 기술적으로 분리해 이러한 문제를 사전 차단하도록 돕는다.
AIDAR의 가장 큰 경쟁력은 압도적인 정확도와 처리 속도다. 수노·유디오·뮤레카 등 주요 AI 작곡 엔진의 구버전부터 최신 버전까지 모두 대응해 신규 모델 등장 시에도 검출 공백이 없다. 30만 곡 이상의 데이터셋을 활용한 자체 테스트에서는 AI 생성곡 기준 99.9%의 검출률을 기록했으며, 사람의 창작곡을 AI로 잘못 인식하는 오탐률은 0.02%에 불과했다.
처리 속도 역시 기존 솔루션 대비 약 600배 향상됐다. 기존 방식이 곡당 30초에서 1분이 소요되었던 반면, AIDAR는 초당 5~10곡 이상을 처리한다. 이에 따라 10만 곡 규모의 라이브러리를 검수할 때 기존 수백 시간이 걸리던 작업을 단 2.8시간 만에 끝낼 수 있어 실시간 등록 환경에도 즉각 대응이 가능하다.
기존 저작권 솔루션이 표절 검사나 가사 분석 등을 통합 제공하는 것과 달리, AIDAR는 ‘AI 생성 여부 판별’ 기능에만 특화되어 성능을 극대화했다.
기술의 바탕에는 모회사 AIID의 15년 저작권 시스템 운영 노하우가 자리 잡고 있다. 2009년 설립된 AIID는 한국음악저작권협회 등 국내 4대 음악 권리단체와 카카오엔터테인먼트, 지니뮤직 등 주요 플랫폼에 솔루션을 제공하며 대규모 매칭 데이터베이스와 자체 음악 식별 기술을 확보해 왔다.
방경식 AIID 대표는 “정확도뿐만 아니라 실시간 등록과 대량 라이브러리 검수를 동시에 처리할 수 있는 대용량 성능이 AIDAR의 핵심 경쟁력”이라며 “국내 시장 안착을 시작으로 해외 음원 플랫폼과 권리단체로 서비스를 확장해 글로벌 표준 솔루션으로 키우겠다”고 포부를 밝혔다.
한편, AIID는 도입 기업의 부담을 줄이기 위해 정확도와 처리 속도 리포트를 미리 확인해볼 수 있는 ‘2주 무료 PoC(개념검증)’ 프로그램을 제공하고 있다.
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