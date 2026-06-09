“거제 야호!” 밈으로 뜬 리센느 “가식 없는 반전 매력 기대하세요”

이 짧고 엉뚱한 대화가 최근 유튜브 알고리즘을 집어삼켜버렸다. 걸그룹 ‘리센느’ 리더인 원이가 개인 유튜브 채널 ‘안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다’에서 ‘갸루(ギャル·영어 ‘girl’ 일본식 발음)’ 스타일로 꾸민 일본인 멤버 미나미에게 던진 농담이었다. 경남 거제 출신 원이의 사투리 섞인 핀잔과 천연덕스러운 미나미의 받아치기가 맞물리며 숏폼에서 엄청난 화제를 모았다. 채널 구독자는 개설 4개월 만에 76만 명을 돌파했고, 리센느는 거제시 홍보대사까지 됐다.
리센느 멤버들은 동아일보와 가진 서면 인터뷰에서 ‘화제의 아이돌’이 된 기쁨을 드러냈다. 원이는 “노래 ‘러브 어택(LOVE ATTACK)’이 역주행하는 걸 보며 변화를 체감하고 있다”며 “리센느를 알아봐 주신단 사실이 아직도 감사하고 신기하다”고 했다. 미나미는 “축제나 행사장에서 반가워하시는 분들이 늘어난 걸 볼 때마다 조금씩 성장해가고 있구나 느낀다”고 말했다.
● 중소돌의 기적 이룬 ‘거제 밈’
원이, 리브, 미나미, 메이, 제나로 구성된 리센느는 더뮤즈엔터테인먼트 소속 걸그룹으로 2024년 3월 데뷔했다. 버클리 음대를 나와 남성 그룹 ‘하이브로우’에 몸담았던 가수 이주헌 씨가 대표다.
최근 리센느를 대중에게 각인시킨 건 음악방송이 아니라 자체 콘텐츠였다. 나른한 ‘갸루 콘셉트’의 미나미, 거제 사투리로 털털한 매력을 보여준 원이, 경주 사투리로 ‘신라공주’란 별명을 얻은 제나 등 여러 캐릭터들이 어우러졌다.
약 2주 전 올린, 미나미와 원이가 출연한 ‘갸루와 거제에 왔습니다’ 영상은 9일 현재 유튜브 조회수가 640만 회에 육박한다. 까만 트레이닝복 차림의 원이가 자신을 ‘덕연이 딸’이라며 동네 주민과 대화를 나누는 모습, 미나미가 난데없이 ‘파라파라 댄스’를 추는 장면 등이 숏폼을 타고 퍼졌다. 원이와 제나가 경상도 사투리를 쓰는 영상 2편도 모두 400만회를 넘어섰다.
이들의 인기는 억지 설정이 아닌 자연스런 캐릭터가 힘을 발휘했다는 평가가 나온다. 원이는 “멤버들의 장난기 넘치는 모습이나 따뜻한 인간미를 보며, 이런 가식 없는 모습을 더 좋아해 주실 것 같단 확신이 들었다”고 했다. 미나미도 “첫 촬영 날 여러 통역 모드를 시도했는데 ‘갸루 말투’가 저와 딱 맞는 느낌이 들었다”고 전했다.
원이의 개인 채널은 개그맨 이선민, 유영우와 함께한 운전 연수 콘텐츠가 계기가 됐다. 원이는 “부담감이 커서 오픈 하루 전날까지 고민했지만, 리센느를 조금이라도 더 대중에게 알려보잔 생각으로 용기를 냈다”고 한다.
● 노래도 역주행한 ‘반전 서사’
‘향기를 음악에 녹인다’는 콘셉트의 리센느 노래도 재조명받고 있다. 2024년 8월 발표한 ‘러브 어택’은 9일 0시 기준 멜론 톱100 7위까지 오르는 등 주요 음원 차트 상위권에 진입했다. ‘Runaway(런어웨이)’ ‘Deja Vu(데자뷔)’ ‘Pinball(핀볼)’ 같은 곡들도 관심이 높아졌다.
멤버들은 리센느의 매력을 ‘반전’으로 설명했다. 원이는 “각자의 고유한 향기가 모여 아름답게 합쳐진 반전 매력의 그룹”이라고 했다. 제나는 “무대 위에선 몽환적이고 벅차오르고 귀여운 음악을 보여드렸다면, 유튜브 콘텐츠에선 자유롭고 자연스러운 매력을 보여드린 것 같다”고 말했다.
아직 원이 개인 채널에 등장하지 않은 두 멤버에 대한 기대도 커졌다. 리브는 “인간미 넘치고 가장 자연스러운 모습을 보여드리고 싶다”고 했다. 메이는 “앞선 멤버들의 모습을 보니 좋은 모습을 보여드려야겠다는 기분 좋은 책임감과 기대감이 생긴다”고 말했다.
리센느는 다음 달 리메이크 싱글을 발표할 계획이다. 제나는 “대중에게 친숙한 곡이면서도 ‘리센느가 이런 콘셉트도 해?’ 하실 만한 도전”이라며 “설레는 마음으로 준비하고 있으니 많은 기대를 바란다”고 말했다.