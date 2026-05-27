42세 ‘헬스걸’ 이희경 “시험관 직전 자연임신…결혼 10년만에 아기천사”

개그콘서트 헬스걸 코너로 얼굴을 알린 개그우먼 이희경(42)이 임신 소식을 전했다. 이희경은 “결혼 10년 만에 아기천사가 찾아와 줬다”며 “모든 것이 은혜고 감사”라고 했다.
이희경은 26일 인스타그램을 통해 “저는 그동안 기쁘면서도 조마조마한 하루를 보냈다”며 임신 소식을 전했다. 그는 “사실 그간 우리 부부도 아기를 만나고 싶어 노력을 많이 했는데, 잘되지 않았다”며 “결국 난임 병원을 찾았는데, 시험관 시술하기 직전에 정말 기적처럼 아기가 자연 임신으로 찾아와 준 것”이라고 했다.
이희경은 “아기 심장 소리를 처음 들었을 땐 기뻐서 소리를 지를 줄 알았는데 순간 아무 말도 안 떠올랐고 그냥 하염없이 눈물만 났다”며 “지금은 어느덧 16주차 안정기에 접어들어서 기쁜 소식을 함께 나눈다”고 했다. 그러면서 “모두 모두 건강하시고 행복하시라”고 했다.
이희경은 2010년 KBS 25기 공채 개그맨으로 데뷔했다. 그의 대표작은 개그콘서트 헬스걸이다. 이희경은 2016년 7세 연상 일반인 사업가와 결혼했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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