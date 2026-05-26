“아미, 우리가 또 해냈어”…BTS, AMA 대상 등 3관왕

K팝, 아메리칸 뮤직어워즈 휩쓸어
‘캣츠아이’도 신인상 등 3관왕
케데헌 ‘골든’은 ‘올해의 노래’
“아미(방탄소년단 팬덤), 우리가 또 다시 해냈어!(We made it once again)”(방탄소년단 리더 RM)
방탄소년단(BTS)이 미국 대중음악 시상식 ‘아메리칸 뮤직 어워즈(AMA)’에서 대상 격인 ‘올해의 아티스트(Artist of the Year)’를 받았다. 2021년에 이어 두 번째로, AMA 대상을 받은 아시아 뮤지션은 BTS가 유일하다.
BTS는 25일(현지 시간) 미 라스베이거스에 있는 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 시상식에서 ‘올해의 아티스트’ 수상자로 선정됐다. 해당 부문은 테일러 스위프트와 레이디 가가, 브루노 마스, 저스틴 비버, 배드 버니 등 세계적인 팝스타들이 경쟁했다. BTS는 ‘송 오브 더 서머(Song of the Summer)’와 ‘베스트 남성 K팝 아티스트’도 수상하며 3관왕에 올랐다.
리더인 RM은 시상 무대에서 “모든 멤버가 군 복무를 마친 뒤 한 번 더 이 소중한 상을 받는 영광을 주셔서 감사하다”며 “지난 13년을 함께한 아미에게 우리의 가장 큰 감사를 언제나처럼 전한다”고 말했다. 지민은 “월드투어에 참여해주고 모든 도시에서 사랑을 줘서 감사하다”며 “늘 응원과 사랑을 주는 아미, 정말 사랑한다”고 기쁨을 전했다.
BTS는 올해 3관왕에 오르며 지금까지 AMA에서 받은 트로피가 14개로 늘어났다. 그룹으로서는 20세기 최고 인기 컨트리 밴드였던 ‘앨라배마’(23개)에 이어 두번째로 많은 수상 기록이다.
AMA는 그래미 어워즈, 빌보드 뮤직 어워즈(BBMA)와 함께 미 3대 대중음악 시상식으로 꼽힌다. 각 부문 후보는 전문가들이 참여해 앨범 및 음원 판매량과 라디오 방송 횟수 등을 종합적으로 고려해 선정하며, 최종 수상자는 홈페이지 등에서 100% 일반 투표를 통해 결정한다.
하이브와 게펜 레코드가 함께 선보인 글로벌 걸그룹 ‘캣츠아이’도 AMA에서 3관왕에 올랐다. 신인상에 해당하는 ‘올해의 신인(New Artist of the Year)’과 ‘브레이크스루 팝 아티스트’, ‘베스트 뮤직비디오’를 수상했다. 한국인 멤버인 윤채는 “멤버들과 함께할 수 있어 감사하다”며 “자부심을 갖고 우리들의 문화를 계속 표현해 나가겠다”고 했다.
지난해 큰 인기를 끈 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 타이틀곡 ‘골든’은 ‘올해의 노래(Song of the year)’를 수상했다. ‘베스트 여성 K팝 아티스트’는 걸그룹 트와이스가 받았다.
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