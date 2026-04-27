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한라산 달리는 스포츠 축제… ‘야크마을 제주’에 1000명 트레일 러너 모였다
동아경제
업데이트
2026-04-27 16:48
2026년 4월 27일 16시 48분
입력
2026-04-27 16:40
2026년 4월 27일 16시 40분
윤우열 기자
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