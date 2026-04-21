한국인 ‘식도락 열정’ 아시아 3위…3명 중 1명 “음식 위해 여행”

아고다, 아시아 8개국 설문…한국인 34% “미식이 주요 여행 동기”
창원 미더덕·진도 꽃게 등 찾아 떠나는 국내 숙소 검색량도 폭증
한국인 여행객 3명 중 1명은 오로지 ‘음식’을 즐기기 위해 여행을 떠나는 것으로 나타났다. 특히 제철 별미를 찾는 미식 수요가 급증하면서 축제를 앞둔 지역의 숙소 검색량이 수직 상승하는 등 음식이 국내여행의 가장 강력한 동력이 되고 있다.
21일 아고다가 아시아 여행객 대상 설문조사를 바탕으로 도출한 ‘2026 트래블 아웃룩 보고서’ 결과에 따르면, 아시아 8개 시장 중 음식을 주요 여행 동기로 꼽은 여행객 비율에서 대한민국은 3위를 기록했다.
응답자의 34%가 음식을 주요 여행 동기로 꼽았으며 이는 아시아 평균인 31%를 웃도는 수치다. 미식 여행지 1위는 대만(47%)이 차지했으며 베트남(35%)이 뒤를 이었다.
이어 말레이시아(33%), 일본(32%), 인도네시아(31%), 태국(20%), 인도(8%) 순으로 나타났다. 대한민국은 지역과 계절에 따라 다양한 제철 식재료를 즐길 수 있는 미식 여행지로 평가한다. 이러한 특성은 전 연령층에서 봄철 별미를 찾아 전국을 방문하는 흐름으로 이어지고 있다.
아고다가 올해 1월부터 3월까지 자사 플랫폼 내 대한민국 여행객의 숙소 검색 데이터를 분석한 결과, 창원은 전년 동기 대비 34% 증가했다.
창원은 3월부터 5월 사이 제철을 맞는 미더덕 생산량의 약 70%를 차지하는 지역이다. 미더덕은 회, 찜, 국물 요리 등 다양한 형태로 활용하는 대표적인 봄철 식재료다.
주꾸미의 고장 서천은 숙소 검색량이 30% 늘었다. 쫄깃하면서도 부드러운 식감이 특징인 주꾸미는 주로 샤부샤부와 볶음 요리로 즐기며 3월에서 4월이 제철이다. 지난 3월 21일부터 4월 5일까지 ‘서천 동백꽃 주꾸미 축제’를 열어 요리 장터와 낚시 체험 등 다양한 프로그램을 진행했다.
재첩으로 유명한 광양은 숙소 검색량이 28% 상승했다. 재첩은 회무침과 국 등으로 즐겨 먹는 지역 특산물이다. 진도 역시 봄꽃게의 영향으로 숙소 검색량이 23% 늘었다.
특히 다음 달 1일부터 3일까지 개최하는 ‘진도 꽃게 축제’에 대한 기대감이 반영되며 국내 여행객 대상 숙소 검색량은 357%까지 치솟았다. 국내 최대 딸기 산지인 논산은 18%의 숙소 검색 증가율을 기록했다. 논산시 4월 월례 모임 발표에 따르면 지난 3월 26일부터 29일까지 열린 ‘논산 딸기 축제’에는 약 67만 명의 방문객이 다녀갔으며 총 150톤(t)의 딸기를 판매한 것으로 집계했다.
이준환 아고다 동북아시아 대표는 “최근 여행객들 사이에서 현지 미식 문화를 경험하려는 흐름이 뚜렷하다”라며 “대한민국은 창원의 미더덕부터 논산의 딸기까지 지역별로 특색 있는 제철 먹거리를 선사한다”고 말했다.
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