‘뚠뚠이 아저씨’ 탈출…성시경 10kg 감량, 혹독했던 3개월 공개

가수 성시경이 약 3개월 만에 10kg 가까이 체중을 줄이며 표준 체중에 도달했다. 체중 변화 그래프와 운동 기록, 인바디 결과까지 직접 공개하면서 감량 과정을 구체적으로 공유했다.
19일 성시경은 SNS를 통해 다이어트 기록을 공개했다. 게시물에는 날짜별 체중 변화, 운동 루틴이 적힌 메모, 인바디 분석 결과가 함께 담겼다. 단순한 결과가 아니라 과정 전반을 보여준 점이 눈길을 끌었다.
수치 변화는 분명했다. 성시경은 1월 6일 95kg에서 출발해 3월 16일 85.3kg까지 체중을 낮췄다. 그래프는 큰 반등 없이 꾸준히 하락하는 흐름을 나타냈다. 현재 인바디 기준 체중은 86.1kg이다. 키 187.6cm를 기준으로 한 BMI는 24.46으로, 표준 범위에 해당한다.
감량 방식은 식단과 운동을 동시에 강하게 조절하는 구조였다. 그는 “첫 달은 계란과 고구마, 광어회, 영양제로 버텼다”고 밝혔다.
운동 강도도 상당했다. 공개된 기록에는 테니스와 근력 운동이 거의 매일 반복된 것으로 나타났다. 스쿼트와 복근 운동 등 기본적인 근력 운동이 꾸준히 이어졌고, 유산소 운동도 병행됐다. 그는 “밤에 한 시간씩 걷고 뛰는 운동은 따로 적지도 않았고, 광고 촬영 때는 하루 세 번씩 운동했다”고 설명했다.
감량을 결심한 이유도 함께 전했다. 그는 “오랫동안 체중이 늘어난 상태로 지냈고, 이 나이에 화장품 모델을 맡게 된 것이 부담으로 느껴졌다”며 “기회라고 생각하고 제대로 관리해보고 싶었다”고 밝혔다.
급격한 체중 변화에 대한 우려에는 선을 그었다. 성시경은 “몸이 아픈 것이 아니라 오히려 이전 상태가 더 좋지 않았다”며 “이제야 정상 체중에 들어온 것”이라고 설명했다. 이어 “앞으로는 유지에 집중하며 더 건강하게 관리하겠다”고 덧붙였다.
다이어트 이후의 관리 필요성도 강조된다. 체중이 줄어든 이후에는 인체가 에너지 소비를 낮추는 방향으로 적응하면서 다시 체중을 늘리려는 경향이 나타난다. 이 때문에 전문가들은 감량 직후 추가로 체중을 더 줄이기보다, 일정 기간 같은 체중을 유지하는 단계가 필요하다고 설명한다. 식사 패턴과 활동량을 안정적으로 고정하는 과정이 뒤따라야 요요 현상을 줄일 수 있다는 것이다.
성시경은 다이어트 종료를 알리듯 “오늘 저녁은 실컷 먹었다”는 글도 남겼다. 식단을 제한하는 동안 느꼈던 고충을 해시태그로 표현하며 여유를 보였다.
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