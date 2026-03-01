우리카드 ‘디오퍼스 실버’카드, 합리적 혜택으로 입소문

  • 동아일보

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우리카드가 지난해 약 6년 만에 선보인 프리미엄 브랜드 ‘the OPUS(디오퍼스)’의 첫 상품 ‘디오퍼스 실버’가 합리적 혜택으로 입소문을 타고 있다.

이 카드는 합리적 비용으로 프리미엄 카드 혜택을 누리기 원하는 고객의 수요에 맞춰 쇼핑, 여행 서비스 업종 포인트 적립 혜택을 강화했다. 전월 50만 원 이용 시 국내 3대 백화점과 쿠팡 등 온라인몰에서 사용금액의 2%를 적립할 수 있다. 대한항공, 아시아나 및 국내 저비용항공사와 5성급 호텔, 면세점, 골프장에서는 3%가 적립된다. 국내 전 가맹점에선 전월 실적 및 한도 없이 1% 적립 가능하다.

바우처 사용은 간편하면서도 선택의 폭은 넓혔다. 할인형 바우처(국내항공, 면세점, 골프장 할인), 호텔 외식 이용권, 신세계상품권 중 1개를 선택하면 되고, 할인형 바우처를 선택하면 자동으로 할인이 적용된다. 카드를 오래 이용할수록 바우처 혜택도 커진다. 카드를 발급한 해당 연도에 12만 원, 다음해부터는 13만 원 상당의 혜택이 제공된다. 일상 혜택으로는 유튜브 프리미엄, 스타벅스, 올리브영 10% 할인과 공항 라운지 무료 이용 서비스가 포함됐다.

우리카드 관계자는 “디오퍼스는 라틴어로 ‘작품’을 뜻한다. 고객의 라이프스타일을 작품으로 만들겠다는 의지를 담았다”며 “2026년에도 실질적인 체감 혜택을 통해 프리미엄 카드의 대중화를 이끌 것”이라고 밝혔다.
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이설 기자 snow@donga.com
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