민감한 피부-붉은 톤 완화… ‘레드수딩 로자테카’ 2종 출시

[집愛 살다] LG생활건강
LG생활건강의 더마톨로지컬 뷰티 브랜드 피지오겔이 민감한 피부와 붉은 기 완화에 특화된 ‘레드수딩 로자테카’ 2종을 새롭게 선보였다.
레드수딩 로자테카는 누적 판매량 300만 개를 돌파한 ‘레드수딩 AI 리페어크림(이하 AI 크림)’의 민감 피부 연구 성과를 계승한 후속 라인으로 ‘레드수딩 로자테카 레드니스 리듀싱 세럼’과 ‘레드수딩 로자테카 레드니스 코렉팅 크림’ 2가지 제품으로 출시됐다.
이번 신제품에는 피지오겔이 AI 크림 출시 이래 24년간 축적해온 민감 피부 연구의 노하우가 집약됐다. 피지오겔은 붉은 기를 단순한 피부 증상이 아닌 피부가 보내는 스트레스의 첫 신호로 정의하고 민감해진 피부에 나타나는 붉은 기의 다양한 원인을 근본적으로 케어하는 데 집중했다.
피지오겔이 연구개발한 ‘REDUCEA(리듀시아) 콤플렉스’의 핵심은 민감 피부 케어 효과가 탁월한 ‘트록세루틴’이다. 트록세루틴은 피부의 민감 스위치를 케어해 피부를 진정시키는 성분으로 SCIE(과학기술 논문 추가 인용 색인)급 학술지를 통해 두 차례나 효능을 입증한 바 있다.
피지오겔 레드수딩 로자테카는 약 40만 건 이상의 성분을 AI로 비교·분석해 발견한 트록세루틴을 비롯해 피부 진정 성분 ‘엑토인’, 피부 수분 장벽 케어 성분 ‘징크(아연)’ 등을 함유해 다양한 피부 자극 유형을 근본적으로 해결한다.
자외선으로 인한 붉은 기 16.6% 완화 효과를 확인했으며 특히 갱년기 여성 대상 열에 의한 붉은 기 4.7% 완화 효과까지 입증해 폭넓은 붉은 기 케어 솔루션을 제시했다. 이 밖에도 손상된 피부 장벽 개선 81.2%, 피부 민감도 73% 완화, 잡티 흔적 38.8% 완화 효과 등 지친 피부를 위한 종합적인 개선 효과를 확인했다.
피지오겔 관계자는 “레드수딩 로자테카 라인은 피부 스트레스의 첫 시그널인 붉은 기를 놓치지 않고 초기부터 관리할 수 있도록 기획된 제품”이라며 “앞으로도 지속적인 연구와 혁신을 통해 민감 피부 고민 해결에 앞장설 것”이라고 밝혔다.
윤희선 기자 sunny03@donga.com
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