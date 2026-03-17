편안함과 고급스러운 분위기를 집 안으로… 생활 공간 업그레이드

에몬스는 휴식이라는 공간의 본질적 역할에 집중해 자연 친화적 소재, 건강한 휴식, 깊이 있는 아름다움을 추구하는 ‘프리미엄 웰니스’ 가구의 기준을 제시하며 생활 공간을 업그레이드해주는 신제품을 선보이고 있다.
호텔보다 깊은 쉼, 프리미엄 침실
에몬스는 침실을 ‘수면을 통해 삶의 리듬을 되찾고 감정을 정돈하는 공간’으로 정의하고 물리적 휴식과 감성적 만족감을 동시에 충족시키는 침실 컬렉션을 선보였다. 신제품 ‘네이든’ 호텔형 침대는 리듬감 있는 세로 패턴과 은은한 입체감으로 공간을 풍성하게 연출한다. 쿠션형 헤드보드를 적용해 시각적으로 안정감 있고 안락한 분위기를 자아낸다.
특히 각도 조절이 가능한 헤드 조명 구조를 적용해 사용자의 자세와 상황에 따라 맞출 수 있도록 설계했다. 이처럼 차별화된 디테일을 통해 호텔에서 느꼈던 고급스러운 분위기를 집 안으로 고스란히 옮겨오는 경험을 제공한다.
타임리스 컴포트 ‘에르디앙스 매트리스’
에몬스는 시간이 지나도 변하지 않는 편안함과 고급스러움을 구현한 ‘타임리스 컴포트 슬립’ 콘셉트의 하이엔드 매트리스 3종을 출시했다.
이번 매트리스 라인업은 스프링의 품질력 강화와 소재의 신뢰성 확보에 중점을 두고 설계했다. 2.2㎜ 굵기의 고강도 강선으로 구성된 울트라 EX 스프링은 우수한 지지력과 내구성을 제공하며 항균·소취 기능의 구리도금을 더해 위생성과 기능성을 동시에 확보했다.
에몬스는 이 스프링 구조에 대해 최대 15년의 보증 기간을 제공한다. 내장재는 호스테일, 양모, 알파카 울 등 최고급 천연 소재를 사용해 매트리스 내부의 공기 순환과 습도 조절이 용이하도록 설계했다. 피부에 직접 닿는 외장재는 벨기에 피터스사의 비스코스 원단을 적용해 실크처럼 부드럽고 쾌적한 촉감을 구현했다. 특히 오코텍스 1등급, 난연, 라돈 검출 테스트 등 안전 인증까지 완비했다.
에몬스 관계자는 “하루의 3분의 1을 보내는 공간인 침실에서의 신뢰감은 가장 중요한 가치”라며 “단순한 고급 소재를 넘어 피부에 닿는 부드러움과 신뢰를 담은 제품력으로 프리미엄 수면 시장에 집중한다”고 전했다.
에몬스는 13일부터 5월 31일까지 ‘스프링 페스타’를 개최한다. 이번 행사는 봄 시즌을 맞아 인테리어 변화를 계획하는 소비자들을 위해 마련됐으며 베스트셀러 제품부터 신제품까지 최대 30% 할인 혜택을 제공한다. 거실, 침실 등 주요 제품군이 포함돼 실질적인 가격 혜택을 체감할 수 있도록 구성했다.
특히 침대와 매트리스를 함께 구매할 경우 금액대별 사은품을 증정하는 특별 이벤트도 마련했다. 혼수·입주 고객은 물론 수면 환경 개선을 고려하는 소비자들에게 합리적인 구매 기회를 제공한다. 이번 행사는 전국 에몬스 직영점 및 대리점에서 동시에 진행하고 있다.
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