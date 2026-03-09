채널A ‘하트시그널 러닝 페스타’ 5월 3일 개최…14일부터 선착순 모집

채널A가 5월 3일 서울 마포구 문화비축기지에서 열리는 ‘하트시그널 러닝 페스타(HEART SIGNAL RUNNING FESTA)’ 참가자를 이달 14일부터 선착순 모집한다.
채널A 대표 예능 프로그램인 ‘하트시그널’ 컨셉으로 마련된 이번 대회는 10㎞(문화비축기지~가양대교 왕복) 코스 러닝과 포토존·부스체험, 미니게임, 로테이션 소개팅 등의 체험 프로그램으로 구성된다.
참가자 전원에게는 △의류 브랜드 마르디 메크르디(Mardi Mercredi)가 특별 제작한 티셔츠 △베로카 멀티비타민&미네랄 △아미노바이탈-아미노샷 에너지젤(1박스) △바티스트 드라이샴푸 50ml △CJ제일제당 밸런스밀 프로틴쉐이크&프로틴바 △메디힐 토너패드 2종 샘플링 파우치 △어테이션 로지블룸 비타민 미백 브라이트닝 마스크팩 △일동제약 케어리브 등으로 구성된 러닝 키트가 제공될 예정이다. 물품은 변경될 수 있다.
참가 신청은 14일부터 홈페이지(https://heartsignalrunfesta.com)에서 할 수 있다. 총 모집 인원은 7000명이며, 참가비는 7만 원이다.
이번 대회는 한국심장재단, 도이치모터스 등의 후원으로 진행되며 참가비 일부는 심장병 환우 등에 기부될 계획이다. 가수 션이 이 같은 취지에 공감해 러닝 대회에 참여하기로 했으며, 행사 진행은 ‘달리는 아나운서’로 알려진 박지혜 아나운서와 프라임이 맡는다. 본 행사 일정 등은 주최 측 사정에 따라 변경될 수 있다.
