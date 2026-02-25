케데헌, 빌보드 양대차트 톱10 유지…캣츠아이 ‘빌보드200’ 2장 진입

K팝 첫 ‘그래미 어워즈’ 수상에 빛나는 글로벌 신드롬 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)’ OST가 미국 빌보드 차트에서 호성적을 이어가고 있다.
24일(이하 현지시간) 빌보드에 따르면, ‘케이팝 데몬 헌터스’ 속 가상 걸그룹 ‘헌트릭스’의 ‘골든’이 28일자 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫100’에서 지난 주보다 2계단 상승한 7위를 차지했다. 해당 차트엔 35주째 진입했다.
‘골든’은 최근 ‘제 68회 그래미 어워즈’에서 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’ 부문을 받는 등 여전히 영향력을 확인 중이다. 그래미 K팝 첫 수상이다. ‘골든’은 또한 3월 열리는 ‘제 98회 아카데미 시상식’에서 주제가상 후보에 올라 있다.
‘케이팝 데몬 헌터스’ OST는 이번 주 ‘빌보드 200’에서 10위를 기록했다. 지난 주와 같은 순위다.
지난 주 ‘빌보드 200’에 3위로 데뷔한 대세 그룹 ‘에이티즈(ATEEZ)’의 미니 13집 ‘골든 아워 : 파트 4(GOLDEN HOUR : Part.3)’는 이번 주에 18위를 차지했다.
‘그래미 어워즈’ 두 개 부문에 노미네이트되고 시상식에서 무대를 꾸민 하이브(HYBE) 글로벌 걸그룹 ‘캣츠아이(KATSEYE)’의 두 번째 EP ‘뷰티풀 카오스(BEAUTIFUL CHAOS)’는 이번 주 ‘빌보드 200’에서 52위를 차지했다. 34주 연속 차트인이다. 캣츠아이의 데뷔 앨범 ‘SIS’는 192위로 해당 차트에 다시 들어왔다. 통산 9주 차트인이다. ‘빌보드200’에 2위로 데뷔한 그룹 ‘엔하이픈(ENHYPEN)’의 미니 7집 ‘더 신 : 배니시(THE SIN : VANISH)’는 이번 주 ‘빌보드 200’에서 75위를 차지했다. 5주째 해당 차트에 머물고 있다.
한편 미국 팝 슈퍼스타 테일러 스위프트의 ‘오팔라이트(OPALITE)’가 지난 주보다 7계단 뛰어 오르며 이번 주 ‘핫100’ 1위를 차지했다.
스위프트의 14번째 빌보드 ‘핫 100’ 1위 곡이다. 그는 영국의 전설적인 밴드 ‘비틀스’(20곡), 미국 팝스타 머라이어 캐리(19곡)에 이어 바베이도스 출신 팝스타 리애나와 함께 ‘핫100’ 역대 최다 1위 공동 3위에 올랐다.
‘제 68회 그래미 어워즈’ 올해의 앨범 수상작인 라틴 팝 슈퍼스타 배드 버니(Bad Bunny)의 앨범 ‘데비 티라르 마스 포토스(Debí Tirar Más Fotos)(DtMF)’가 1위를 탈환했다.
댓글 0