로제 ‘아파트’, 작년 세계최고 히트곡…케데헌 ‘골든’ 2위

국제음반산업협회 집계…K팝 가수 첫 정상
걸그룹 블랙핑크 멤버인 로제의 ‘아파트(APT.)’가 국제음반산업협회(IFPI)가 집계한 지난해 세계에서 가장 판매된 히트곡 1위에 올랐다. 한국 가수가 이 차트에서 정상을 차지한 건 처음이다.
19일(현지 시간) IFPI가 발표한 2025년 글로벌 싱글 차트에 따르면 ‘아파트’는 20억6000만 유닛을 기록해 1위에 이름을 올렸다. 세계 8000개 이상의 음반사가 회원인 IFPI는 해마다 스트리밍과 다운로드 수치를 유닛으로 환산해 가장 많이 소비된 싱글의 순위를 매긴다.
지금까지 해당 차트에선 2012년 싸이의 ‘강남스타일’이 3위를 기록했던 게 K팝의 역대 최고 기록이다. 한국 가수가 이 차트에 진입한 것도 이때가 처음이었다. 이후 방탄소년단(BTS)이 2020년 ‘다이너마이트(Dynamite)’로 10위, 2021년 ‘버터(Butter)’로 4위를 차지했다.
IFPI 글로벌 싱글 차트에서 북미와 유럽 이외 지역의 아티스트가 정상에 오른 것도 처음이다. 빅토리아 오클리 IFPI 최고경영자(CEO)는 “영어가 아닌 가사가 포함된 곡이 1위에 오른 것도 최초란 점에서 더 의미가 크다”며 “노래가 언어와 국경을 넘어 연결되고 있다는 점이 오늘날 글로벌 음악 시장의 성취를 보여준다”고 설명했다.
‘아파트’에 이어 2위는 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)의 오리지널사운드트랙(OST)인 ‘골든(Golden·20억 유닛)’이 차지했다. K팝이 세계에서 가장 많이 팔린 곡 1, 2위를 차지한 셈이다. 케데헌 OST의 또 다른 히트곡인 ‘소다 팝(Soda Pop)’도 10억1000만 유닛을 기록하며 13위에 이름을 올렸다.
한편 로제와 함께 ‘아파트’를 부른 미 팝스타 브루노 마스는 2011년 ‘저스트 더 웨이 유 아(Just The Way You Are)’ 이후 14년 만에 해당 차트에서 1위를 기록하게 됐다.
사지원 기자 4g1@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0