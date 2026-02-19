‘연세대→반수 성공’ 김대희, 첫째딸 한의대 합격에 웃음

코미디언 김대희의 첫째 딸이 연세대학교 재학 중 반수를 거쳐 한의대에 최종 합격한 사실이 알려지며 관심이 집중되고 있다. 인기 예능 출연으로 얼굴을 알린 뒤 학업을 병행해 진로를 다시 선택한 사례라는 점에서 입시와 반수 전략에 대한 관심까지 함께 높아지는 분위기다.
지난 14일 공개된 유튜브 채널 ‘슈파TV’ 영상에서는 김대희의 한강뷰 자택이 처음으로 소개됐다. 이날 영상에는 김대희의 지인인 한 가구업체 대표가 집을 방문하는 모습이 담겼으며, 거실 창 너머로 한눈에 들어오는 한강 전경이 눈길을 끌었다.
이 과정에서 첫째 딸 김사윤 양이 등장하며 한의대 합격 사실이 자연스럽게 공개됐다. 지인은 김사윤 양에게 “한의대 입학을 진심으로 축하한다. 좋은 책가방 사라”며 축하 용돈을 건네 훈훈한 분위기를 자아냈다.
김사윤 양은 앞서 예능 프로그램 ‘내 새끼의 연애’에 출연해 연세대학교 의류환경학과 재학 사실을 밝히며 대중의 관심을 받은 바 있다. 당시 방송에서 김사윤 양은 아버지 김대희에 대해 “세상 어디에도 없는 사랑꾼”이라며 “엄마가 외출할 때마다 가방을 들어주시고, 지금도 두 분이 손을 잡고 다니신다”고 전해 훈훈한 가족애를 드러냈다.
누리꾼들은 “연프에 출연하면서 반수까지 성공하다니 대단하다”, “자식 농사 제대로 지었다”, “연세대에 한의대까지, 진짜 엄친딸” 등 다양한 반응을 보였다.
한편 김대희는 2006년 6세 연하의 승무원 출신 아내와 결혼했으며, 슬하에 세 딸을 두고 있다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
