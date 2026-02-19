투미, 새로운 ‘알파 컬렉션’ 캠페인 공개

투미(TUMI)가 기존의 ‘알파(Alpha) 컬렉션’을 정제된 실루엣과 새로운 비전으로 재해석해 선보인다. 이번 컬렉션은 글로벌 브랜드 홍보대사 랜도 노리스와 아시아·태평양 홍보대사 웨이 다 쉰이 각기 다른 라이프스타일을 통해 알파 컬렉션을 조명하는 두 가지 캠페인으로 전개된다.
투미의 글로벌 캠페인은 영화적 서사를 구현했다. 클래식 액션 영화의 미장센을 재해석한 이번 연출은 정확성과 집중력을 감각적으로 시각화했다. 동시에 공개된 아시아·태평양 캠페인은 현대적 건축미가 돋보이는 공간을 배경으로 절제된 움직임을 담아냈다.
투미의 새로운 알파 컬렉션은 브랜드의 정체성을 제품 전반에 반영했다. 브랜드를 대표하는 소재인 FXT™ 발리스틱 나일론을 중심으로 군더더기 없는 수납 구조, 소음 없는 자석 잠금장치, 사용자의 동선을 고려한 직관적 설계를 적용한 것이 특징이다.
주요 제품으로는 비즈니스에 최적화된 ‘투미 브리프 팩’을 비롯해 수납 효율을 극대화한 ‘더블 익스팬션 더플’, 넉넉한 용량을 갖춘 ‘듀얼 액세스 익스팬더블 4휠 캐리온’ 등이 있다.
