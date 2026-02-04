성기헌 신부, 가톨릭평화방송 사장 임명

  • 동아일보

  • 입력 2026년 2월 4일 20시 04분

천주교 서울대교구는 성기헌 신부(사진)를 가톨릭평화방송·평화신문 사장으로 임명했다고 4일 밝혔다. 1999년 사제 서품을 받은 성 신부는 가톨릭대에서 신학을 전공했다. 2014년부터는 같은 대학에서 성의교정 교수로 재직 중이다.
이지윤 기자 leemail@donga.com
