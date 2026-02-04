본문으로 바로가기
문화
성기헌 신부, 가톨릭평화방송 사장 임명
동아일보
업데이트
2026-02-04 20:09
2026년 2월 4일 20시 09분
입력
2026-02-04 20:04
2026년 2월 4일 20시 04분
이지윤 기자
천주교 서울대교구는 성기헌 신부(사진)를 가톨릭평화방송·평화신문 사장으로 임명했다고 4일 밝혔다. 1999년 사제 서품을 받은 성 신부는 가톨릭대에서 신학을 전공했다. 2014년부터는 같은 대학에서 성의교정 교수로 재직 중이다.
이지윤 기자 leemail@donga.com
많이 본
댓글 순
1
[단독]퇴직금 안주려 1년서 ‘하루빼기 계약’… 정부 지침으로 막는다
2
하정우, 11살 차 차정원과 열애…“결혼은 확정 아냐”
3
“곱게 나이 들고 싶다” 전원주, 500만원 들여 피부 시술 받아
4
‘李 유죄취지 파기환송’ 주심 대법관 향해…與 “대선일 사라질 뻔”
5
“여기가 잠수함 잘 한다던데”…캐나다 장관, HD현대 연구소 찾아
6
가수 김호중, 안티 팬 180명 상대 7억원대 손배소 패소
7
“국힘 암세포 도려내? 암 걸린 원인은 비상계엄-윤어게인 못 도려낸 것”[정치를 부탁해]
8
“변비에만 좋은 줄 알았는데”… 장 건강 넘어 심혈관 관리까지
9
텃밭도 뒤집히자…트럼프 “선거, 공화당이 국영화해야”
10
DDP 12년만에 존폐 기로…서울시장 선거 ‘부동산 격돌’
1
李 “대비 안한 다주택자 책임…집값폭등 고통 국민 더 배려해야”
2
장동혁 “이번 지선부터 선거연령 16세로 낮추자”
3
“의원 아닌 사람 왜 왔나” “내가 10살 이상 많아”… 정신 못차린 국힘
4
“다주택 팔라” 한시 퇴로 열어주고 압박… 강남3구-용산엔 석달 줘
5
장동혁 “만만한 게 집 가진 중산층이냐…李대통령 말릴 힘도 없다”
6
[사설]與 최고위원 출신 감사위원 임명 제청… 재가 거부가 옳다
7
두 시간이지만, 사상 초유의 내란이었다 [오늘과 내일/장원재]
8
“10대 그룹 5년간 270조원 지방투자…경제계 전체 300조”
9
[단독]한미, 北이 ‘핵전쟁 연습’ 반발한 훈련 예정대로 한다
10
50% 넘는 상속세에…부자 2400명 한국 떠났다
