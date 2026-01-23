디자이너 우영미 대표 브랜드 ‘솔리드옴므’, 파리 패션위크서 2026FW 컬렉션 발표

디자이너 우영미의 첫번째 브랜드 솔리드옴므는 파리 남성복 패션위크 기간인 지난 21일 정오(현지시간) 2026FW 컬렉션을 발표했다.
솔리드옴므의 2026FW 컬렉션은 듀얼 시프트(Dual Shift)라는 주제 아래 현대인의 확장된 자아를 탐구하면서 하나의 옷장을 영위하는 여러 개의 삶을 조명한다.
가구를 만드는 회계사, 밤새 코딩하는 바리스타처럼 ‘역할에 따른 의상’이라는 고정된 관념을 허물며 두 세계를 유연하게 넘나드는 룩을 통해 이러한 현대적 삶의 방식에 응답한다.
컬렉션 전반에는 클래식 맨즈웨어를 기반으로 한 정제됨과 의도적인 반전이 공존한다. 체스터필드 코트와 수트는 겨울 오피스 룩의 익숙한 기틀을 마련하고, 트위드와 헤링본 같은 헤리티지 소재가 무게감을 더한다. 테일러링과 대조되는 워크웨어 요소는 정형성을 부수고, 점프수트, 스웨트 팬츠는 구조적인 피스와 믹스매치되며, 에이프런과 용접 장갑 같은 유틸리티 디테일이 조화롭게 녹아 들어 룩의 완성도를 높인다.
컬러 팔레트는 아몬드 밀크와 그레이를 베이스로 딥 브라운이 차분한 무게를 잡고, 징코 옐로우와 일렉트릭 블루가 강렬한 악센트를 더해 컬렉션에 생동감을 불어넣는다. 구조적인 디자인의 스트랩이 돋보이는 핸드메이드 가죽 가방, 로퍼와 슬리퍼의 조합은 컬렉션의 이중적 서사를 완성한다.
이번 쇼는 파리 11구에 위치한 ‘메종 데 메탈로(La Maison des Métallos)’에서 진행됐다. 오피스와 공방의 요소를 클래식하게 재해석한 무대 연출은 두 개의 공간이 분리되면서도 통로를 통해 결합되는 하이브리드 공간을 창조했다. 정밀함과 과정이 교차하는 이 곳에서, 솔리드옴므는 현대인을 위한 새로운 유니폼의 정의를 내렸다는 평가를 받으며 쇼를 선보였다.
현지 패션 매체들은 “사무실과 작업실을 오가는 현대인의 ‘이중성’을 해부했다“(Hero Magazine)고 평했고, ”여러 역할을 수행하는 ‘다중적 자아’의 평행적 삶을 조명했다“(Hypebeast)고 설명했다. 두 매체 모두 솔리드옴므가 정교한 테일러링과 투박한 워크웨어의 결합을 통해 복합적인 현대 남성상을 완성했다는 점에 주목했다.
한편, 솔리드옴므는 디자이너 우영미가 1988년에 서울에서 론칭한 첫 번째 브랜드로 2021년부터 파리 남성복 패션위크 공식 스케줄에서 컬렉션을 선보이고 있다.
