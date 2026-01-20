태고종 상진 총무원장 “복지사업 확대해 차별 없는 세상 구현”

한국불교태고종 총무원장 상진 스님은 20일 서울 종로구 한국불교문화전승관에서 신년 기자간담회를 갖고 “나라와 국민을 부처님처럼 섬기면서 차별 없는 세상 구현에 앞장서겠다”라고 밝혔다.
상진 스님은 “이를 위해 올 한 해 소외계층을 위한 사회복지사업을 확대할 계획”이라며 “고립·은둔 상황에 있는 청년들이 삶의 활력과 동기를 얻어 사회로 복귀할 수 있도록 마음 건강 지원 프로그램을 상설화하고, 미혼모·장애인 등의 권익 보호와 생활 안정 지원에도 적극 나서겠다”라고 말했다.
유네스코 인류무형문화유산이자 국가무형유산인 영산재(靈山齋)를 바탕으로 한 제15회 태고문화축제와 제5회 영산수륙방생대재도 예년처럼 개최된다. 영산재는 사람이 죽은 지 49일이 되는 날 영혼을 극락으로 천도하는 불교 의식. 영산수륙방생대재는 국태민안과 국가 안녕을 기원하는 수륙대재와 생명을 풀어주는 방생을 결합한 것이다.
상진 스님은 “지난해 광화문에서 개최한 국제수계대법회가 불교계는 물론 한국을 찾은 외국인들에게 우리 문화를 알리는 좋은 기회가 됐다”라며 “올해 영산수륙방생대재도 신자들은 물론 시민, 외국인 관광객이 함께할 수 있게 할 계획”이라고 말했다.
