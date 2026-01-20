지드래곤 소속사에 李대통령 표창 “APEC 공로 커”

가수 지드래곤의 소속사 갤럭시코퍼레이션이 2025 APEC 정상회의를 빛낸 공로를 인정받아 대통령표창을 받았다.
갤럭시코퍼레이션은 19일 국가 사회 발전에 기여한 점이 명시된 대통령 표창장을 공개했다.
앞서 지드래곤은 APEC 공식 홍보대사로 활동했고, 소속사는 엔터테크 기업 중 유일하게 공식 협찬사로 참여했다.
가장 화제가 된 장면은 환영 만찬에서 열린 지드래곤의 공연이었다. 지드래곤이 무대에 서자 칠레 외교 장관과 캐나다 총리 등 세계 정상들은 휴대전화를 꺼내 무대를 직접 촬영했다. 시진핑 중국 국가주석과 이재명 대통령이 나란히 앉아 밝은 표정으로 공연을 관람하는 모습도 포착됐다.
소속사는 참석한 정상들에게 평화의 메시지를 담은 ‘피스 위드 크리에이트’ 응원봉 패키지를 전달했다.
갤럭시코퍼레이션은 “K-컬처의 위상을 세계에 알리고 대한민국의 글로벌 영향력에 힘을 보탤 수 있어 영광이었다. 단순한 참여를 넘어 K-콘텐츠의 파워를 보여준 뜻깊은 자리였다”고 소감을 전했다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0