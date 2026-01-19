‘라이온 킹’ 연출 로저 알러스 별세…디즈니 “세계 관객에 영감”

디즈니 애니메이션 영화 ‘라이온 킹’을 공동연출한 로저 알러스(Roger Allers·77) 감독이 세상을 떠났다.
월트디즈니컴퍼니는 18일(현지 시각) 성명을 내고 “알러스 감독이 짧은 투병 끝에 캘리포니아주 샌타모니카에 있는 집에서 전날 갑작스럽게 별세했다”고 밝혔다. 정확한 사인은 공개되지 않았다. 밥 아이거 월트디즈니컴퍼니 CEO는 “알러스 감독의 작업은 전 세계 관객에게 영감을 줬다. 우리는 그가 디즈니에 남긴 모든 것에 깊이 감사한다. 우리의 마음은 그의 가족, 친구, 그리고 동료들과 함께할 거다”고 했다.
1949년생인 알러스 감독은 디즈니 대표 애니메이션 영화 ‘라이온 킹’(1994) 연출가로 잘 알려졌다. 이 작품은 골든글로브 시상식에서 뮤지컬·코미디 부문 작품상과 음악상 그리고 주제가상을 받았고, 미국 아카데미 시상식에서도 음악상과 주제가상을 품에 안았다.
알러스는 ‘라이온 킹’ 연출 외에도 ‘알라딘’ ‘미녀와 야수’ ‘인어공주’ 등 디즈니 대표 애니메이션에 참여했다. 1997년에 나온 뮤지컬 ‘리이온 킹’ 극본을 각색하기도 했다.
