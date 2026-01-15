케데헌 ‘골든’, 작년 전 세계 스트리밍 2위…로제 ‘아파트’ 4위

넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌) OST ‘골든(Golden)’과 K-팝 간판 걸그룹 ‘블랙핑크’ 멤버 겸 솔로가수 로제·미국 팝스타 브루노 마스의 ‘아파트’(APT.)가 지난해 세계에서 가장 많이 스트리밍된 곡 톱5에 진입했다.
14일(현지시간) 미국 엔터테인먼트 산업 데이터 조사 업체 루미네이트(Luminate)가 발표한 ‘2025년 연간 보고서(2025 Year-End Music Report)’(2025년 1월3일~2026년 1월1일)에 따르면, ‘골든’은 미국 팝스타 레이디 가가와 마스가 부른 ‘다이 위드 어 스마일’(28억5800만회)에 이어 세계에서 두 번째로 많은 스트리밍 24억3000만회를 기록하며 2위를 차지했다.
로제·마스 ‘아파트’는 미국 팝스타 알렉스 워런의 ‘오디너리’(24억300만회)에 이어 23억2600만회 재생 횟수로 4위에 올랐다.
같은 기간 글로벌 뮤직비디오 조회수 순위에서는 ‘아파트’가 조회수 14억300만회로 2위, ‘골든’은 11억4600만회로 4위다.
‘U.S. 톱 10 CD 앨범(U.S. Top 10 CD Albums)’ 목록은 K-팝 그룹들이 휩쓸었다. 21세기 아이콘인 미국 팝 슈퍼스타 테일러 스위프트(Taylor Swift)의 정규 12집 ‘더 라이크 오브 어 쇼걸(The Life of a Showgirl)’이 1위를 차지한 데 이어 K-팝 앨범이 7장을 차지했다.
K-팝 간판 보이그룹 ‘스트레이 키즈’가 ‘카르마’를 2위를 차지한 데 이어 ‘두 잇’(3위), ‘합’(6위까지) 총 3장의 앨범을 톱10에 진입시키는 저력을 과시했다. ‘엔하이픈’(4위), ‘에이티즈’(5위), ‘캣츠아이’(7위), ‘투모로우바이투게더’ 10위다.
