카이스트 석사 조기졸업 구혜선 “논문 표절률 1%” 인증

구혜선 인스타그램 갈무리

구혜선 인스타그램 갈무리 앞서 구 씨는 8일 인스타그램을 통해 “석사 논문 합격해 조기 졸업한다”고 알렸다. 그는 ‘제5의 벽: 재투사로 형성된 1인 미디어 시대’라는 제목의 석사 학위 논문 제본 표지 사진도 공개했다. 그러면서 “다음은 박사(?!). 필승!”이라고 덧붙였다. 앞서 구 씨는 8일 인스타그램을 통해 “석사 논문 합격해 조기 졸업한다”고 알렸다. 그는 ‘제5의 벽: 재투사로 형성된 1인 미디어 시대’라는 제목의 석사 학위 논문 제본 표지 사진도 공개했다. 그러면서 “다음은 박사(?!). 필승!”이라고 덧붙였다.

구혜선 인스타그램 갈무리

구 씨는 13일 개인 소셜미디어 계정에 지난해 12월 23일 발급된 ‘카피킬러패널 표절 검사 결과 확인서’ 사진을 올렸다. 사진에서 구 씨의 석사 논문 표절률은 1%라고 인쇄돼 있었다. 구 씨는 “응원해 주셔서 감사하다”고 했다.1984년생인 구 씨는 2002년 CF 모델로 연예계에 데뷔했다. 2004년 MBC 시트콤 ‘논스톱5’에서 얼굴을 알렸다. 이후 SBS ‘서동요’, KBS1 ‘열아홉 순정’, SBS ‘왕과 나’, KBS2 ‘최강칠우’, SBS ‘엔젤아이즈’, KBS2 ‘블러드’ 등에 출연했다. 2009년 방영한 KBS2 ‘꽃보다 남자’는 그의 대표작 중 하나다. 구 씨는 영화 감독, 작곡가 등 다방면에서 활동했다.구 씨는 2024년 2월 성균관대 영상학과를 수석으로 졸업했다. 같은 해 6월 카이스트 과학저널리즘 대학원 공학 석사 과정에 합격했다.

구 씨는 대학원 재학 중 직접 연구 개발에 참여해 특허를 취득한 헤어롤 ‘쿠롤’(KOOROLL)을 선보였다. 쿠롤은 원하는 크기에 맞춰 구부린 후 원통 모양으로 만들 수 있는 것이 특징이다. 구 씨는 ▲제품 기획 ▲디자인 ▲네이밍 ▲브랜딩 ▲특허 등록 전 과정에 직접 참여하며 사실상 ‘프로젝트 총괄’ 역할을 수행한 것으로 알려졌다.