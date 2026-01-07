“뉴진스 매물로 나왔나?”…미스터비스트, 일부 팬 요청에 ‘어리둥절’

4억 명 이상의 구독자로 세계 1위 타이틀을 지닌 유튜버 ‘미스터비스트’가 뉴진스를 구해달라는 일부 팬의 요청에 직접 입을 열었다.
7일(현지 시각) 공개된 미스터비스트의 실시간 방송 영상에 따르면, 그는 최근 자신에게 쏟아진 일부 뉴진스 팬들의 요청을 언급하며 “상황을 설명해달라”거나 “그 그룹이 매물로 나와 있나?”라며 관심을 보였다.
● 미스터비스트 “내가 뭘 해야 하지?”
미스터비스트는 “파악하기로는 (뉴진스 멤버)다니엘이 3000만 달러(약 431억 원) 규모의 소송 중이고, 사람들이 내게 그룹 인수를 요구하는 것 같다”며 대화를 시작했다.
이어 “그들(뉴진스)이 현재 매물로 나와 있느냐?(Are they for a sale?)”고 물었다. 이에 지인이 “하이브를 인수해야 할 텐데 아마 조 단위 가치를 가진 회사일 것이다”라고 설명하자 “그럼 거기도 매물로 나와 있는 거냐?”고 다시물었다.
이날 동행한 지인이 “우리가 돈을 모으면 못 할 게 뭐냐”라며 농담을 던지자 미스터비스트는 “50 대 50으로?”라며 장난 섞인 반응을 보였다.
그러면서도 “정확히 내가 무엇을 해야 할지 모르겠다”며 “기부를 해달라는 건가, 아니면 상황을 널리 알려서 사람들이 알 수 있게 도와달라는 거냐”며 거듭 확인했다.
● “뉴진스를 구해줘”…댓글창 도배한 팬들
이 같은 소동은 지난 30일, 뉴진스 소속사인 어도어가 다니엘과 그 가족, 민희진 전 대표를 상대로 약 430억 원대 손해배상 청구 소송을 제기하면서 시작됐다.
일부 팬은 엄청난 재력으로 기상천외한 콘텐츠를 만들어온 미스터비스트를 태그하며 ‘#MrBeastSaveNewJeans’ 해시태그를 도배, 뉴진스를 구해달라는 캠페인을 벌였다.
이에 미스터비스트는 6일 자신의 SNS를 통해 “내가 뭘 해야 하나(What do I need to do?)”라고 반문했다.
● 현실성 없는 요구에 비판 시선도
대화에 참여한 지인은 “하이브를 통째로 인수하지 않는 이상 실제로 할 수 있는 건 별로 없는데, 그건 현실적이지 않다”라고 선을 그었다.
하이브의 시가총액은 약 14조 원에 달하는 반면, 미스터비스트의 순자산은 약 26억 달러(3조7600억 원) 수준으로 추정된다.
이를 지켜본 누리꾼들 사이에서도 “유튜버에게 무리한 요구”라며 눈살을 찌푸리는 반응이 나온다. 반면 일부 누리꾼은 “얼마나 간절하면 이렇게까지 하는 것이겠냐”며 옹호하기도 했다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0