제니 ‘루비’, 美 롤링스톤 ‘2025 최고의 앨범’ 선정

트와이스 채영 ‘릴 판타지 vol.1’ 86위에
미국 음악전문지 롤링스톤이 선정한 ‘2025년 최고의 앨범 100’에 블랙핑크 제니와 트와이스 채영의 솔로 앨범이 이름을 올렸다.
3일(현지 시간) 롤링스톤이 공개한 목록에 따르면 제니의 첫 솔로 정규 앨범 ‘루비(Ruby)’와 채영의 솔로 정규 1집 ‘릴 판타지(LIL FANTASY) vol.1’가 각각 29위와 86위를 차지했다.
롤링스톤은 제니의 ‘루비’에 대해 “2000년대와 2010년대 알앤비 풍의 팝 아이디어에 깊이 의존하면서도, 때로 흥미로운 방식으로 이를 현대화했다”며 “제니는 달콤한 팝 알앤비의 중심을 장악하는 놀라운 능력을 보여줬다”고 평가했다.
이어 “이 앨범에 영감을 준 아티스트가 있다면 팝스타 리애나”라며 “2016년 명반 ‘안티(Anti)’에서 리애나가 보여준 자기 성찰의 2세대를 연상시키는 순간들을 보여준다”고 칭찬했다.
채영의 앨범에 대해서는 “오랜 친구를 잃고, 용서하고, 자신만의 독특한 자아를 받아들이는 것에 대한 노랫말이 싱어송라이터 채영의 몽환적인 노래에 담겨 있다”고 설명했다. 롤링스톤은 “채영은 작은 꿈을 현실로 만들고 있지만, 앞으로 더 성장할 여지가 있는, 아직 완성되지 않은 작품임을 보여준다”고 기대했다.
한편 이번 목록에선 한국계 미국인 싱어송라이터인 미셸 정미 자우너의 1인 밴드 ‘재패니즈 브렉퍼스트’가 발표한 정규 4집 ‘For Melancholy Brunettes (& sad women)’이 43위를 차지했다. 1위는 라틴 팝 스타인 배드 버니의 앨범 ‘Debí Tirar Más Fotos’가 차지했다.
김태언 기자 beborn@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0