감독 하정우의 ‘섹’다른 말맛…“끝까지 가보겠단 마음이었다”

“매일 밤 들리는 ‘섹’다른 층간소음으로 인해 윗집 부부(하정우와 이하늬)와 아랫집 부부(공효진과 김동욱)가 함께 하룻밤 식사를 하며 벌어지는 예측불허 이야기.”
이 도발적인 문장은 하정우 배우(47)가 메가폰을 잡은 영화 ‘윗집 사람들’의 로그라인(log-line·한 문장으로 이야기의 핵심을 요약)이다. 짐작대로 작품은 ‘19금(禁) 코미디’. 그러나 3일 개봉한 뒤 “19금도 부족하다”는 평이 자자하다. 부부의 성생활 등 꽤나 파격적인 소재를 다뤘기 때문이다. 개봉 전날인 2일 서울 종로구의 한 카페에서 만난 하 배우는 “끝까지 가보겠다는 마음이었다”고 했다.
이번 작품은 그의 네 번째 연출작. 2013년 ‘롤러코스터’를 시작으로 ‘허삼관’(2015년), ‘로비’(2025년)를 선보였다. 하지만 흥행적인 측면에선 그리 호응을 얻지는 못했다. 앞선 세 작품을 연출하며 “너무 많은 이야기를 하려 했다”고 되돌아본 하 배우. 때문에 이번 작품에선 배우도, 공간도 최대한 ‘덜어내려’ 했다고 한다.
영화는 집이란 한정된 공간 안에서, 배우 네 명이 주고받는 말로 주로 극이 전개된다. 때문에 배우들의 ‘찰진 대사’가 중요했다. 하 배우는 이를 위해 곽범, 이창호, 엄지윤 등 개그맨들에게 대사를 감수받기도 했다. 소재를 어설프게 다루지 않으려고, 제작 전 다양한 성적 취향을 다루는 온라인 커뮤니티에 들어가 취재도 했다.
“처음부터 끝까지 한순간도 허투루 치는 대사가 없게 만들자는 마음으로 말을 수집했습니다. 10대들의 신조어부터 영화 ‘대부’나 ‘티파니에서 아침을’ 같은 고전 영화 속 명대사까지요.”
이러다보니 막상 배우들은 현장에서 웃을 일이 많지 않았다고 한다. 대사량이 어마어마했기 때문이다. 심지어 이하늬 배우는 작품의 완성본을 보고 난 뒤에야 영화가 코미디인 것을 알아챘다는 후문도 있다. 하 배우는 “숨도 못 쉬고 눈도 못 감은 채 소화해야 하는 장면들이라, 짧은 시간 내에 집중력을 쏟아내야 했다”고 되돌아봤다.
영화는 자극적인 소재를 내세우지만 결국 ‘관계 회복’이란 메시지를 던진다. 아랫집 정아(공효진)의 감정선이 주축이 되는 것도 바로 그 이유다. 오래 외로움을 느껴왔던 정아가 윗집 부부와의 식사를 통해 무관심했던 남편과의 관계를 반추하는 여정이라고도 볼 수 있다. 하 배우는 “정아 역은 고민 없이 공효진 배우가 떠올랐다”며 “효진 배우는 야생적인 화술을 갖고 있어서 연기가 극사실적이란 느낌을 준다”고 했다.
“밑바닥을 보고 부부가 갈라지기 직전까지 갔다가 다시 합쳐지고, 서로 이해하고 받아들이는 드라마가 ‘윗집 사람들’의 숨은 관전 포인트라고 생각해요. 눈물 찔끔, 눈 충혈 정도만 가져가셔도 좋을 것 같네요. 하하.”
댓글 0