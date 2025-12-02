‘여행과 나날’ 심은경, 일본·싱가포르영화제 여우주연상 후보 등극

배우 심은경이 영화 ‘여행과 나날’(감독 미야케 쇼)로 일본과 싱가포르 영화제에서 여우주연상 후보로 이름을 올렸다.
심은경의 소속사 팡파레는 2일 “심은경이 영화 ‘여행과 나날’로 일본에서 저명한 시상식 중 하나인 38회 닛칸스포츠영화대상과, 아시아의 혁신적인 작품들을 집중 조명하는 36회 싱가포르국제영화제 여우주연상 후보에 올랐다”고 전했다.
‘여행과 나날’은 일본뿐만 아니라 전 세계적으로 주목받고 있는 젊은 거장 미야케 쇼 감독과 한국 배우로는 최초로 한국·일본 양국에서 최우수 여우주연상 수상이라는 기록을 세운 심은경과의 만남으로 큰 관심을 모으고 있는 작품이다.
이 영화는 이미 로카르노국제영화제에서 최고상인 황금표범상을 수상하며 전세계적인 스포트라이트를 받았고, 제73회 산세바스티안국제영화제, 제22회 레이캬비크 국제영화제, 제33회 함부르크 영화제 등에 연이어 초청됐다.
지난 11월 일본 현지 개봉 직후 평단과 대중으로부터 극찬을 받았으며, 한국에서는 부산국제영화제 경쟁부문 최고 평점을 기록한 바 있다. 이번 서울독립영화제도 마스터클래스로 초청받으며 연일 매진 사례를 기록 중이다. 특히 뛰어난 미장센과 감독의 세심한 연출력, 그리고 심은경의 섬세하면서도 깊이 있는 연기가 어우러져 큰 찬사를 받고 있다.
심은경은 2014년 영화 ‘수상한 그녀’로 백상예술대상, 춘사영화상, 부일영화상, 한국영화제작가협회상 등 다수의 최우수 여우주연상을 수상했다. 이후 2020년 일본 영화 ‘신문기자’로 한국 배우 최초로 일본 아카데미상을 비롯해 다카사키 영화제, 마이니치 영화 콩쿠르 등에서 잇따라 최우수 여우주연상을 수상했다.
나라와 언어에 한계 없이 글로벌 무대의 다양한 작품에서 활약하며 한국 배우로서 위상을 드높이고 있는 그가 ‘여행과 나날’을 통해 어떤 의미를 만들어 낼지 귀추가 주목된다.
한편, ‘여행과 나날’은 어쩌면 끝이라고 생각한 각본가 ‘이’가 어쩌다 떠나온 설국의 여관에서 의외의 시간을 보내면서 다시 시작되는 이야기를 그렸다. 오는 10일 한국 관객들을 찾아갈 예정이다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
