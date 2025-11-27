조세호 “정신과 다니며 약 먹어…처음엔 두려웠다” 고백

26일 방송된 tvN ‘유퀴즈 온 더 블록’에는 정신건강의학과의원을 운영 중인 이경준 정신의학과 전문의가 출연했다. 이 원장은 이날 “하루에 50~60명 정도 진료를 본다”며 “직장인의 직접적 고민은 불안감”이라고 했다. 그는 “객관적으로 봤을 때 불안하지 않아도 되는 상황인데 개인적 요인이나 사소한 것들이 누적되면 그 사람이 느끼는 불안 수준이 병리적으로 높아진다”며 “그걸로 인해 신체 반응이 오기도 한다”고 설명했다.
이 원장은 “중간 관리자급이 병원에 가장 많이 온다”며 “그분들은 신입보다 환경을 빠르게 바꾸기 힘들고 성과도 내야하고 팀원 관리도 해야하는 스트레스가 있다”고 말했다. 이어 “그 나이에 상실을 많이 겪는다. 직장 내 변화 뿐만 아니라 50대는 갱년기가 온다. 건강에 대한 상실도 있다. 그런 상실감이 누적되면서 한 번에 밀려오는 것”이라며 “그런 분들이 상담할 때 있는대로 얘기를 잘 안 한다. 실제 고통보다 많이 줄여서 얘기한다”고 했다.
조세호는 이에 “저는 그래서 다 말하는 편”이라며 “정신과에 다니고 있고 약도 먹고 있다”고 털어놨다. 그는 “처음에는 정신의학과에 가는 게 두려웠다”며 “일을 하다보니까 이런저런 일이 있는데 ‘병원을 가면 괜찮아지지 않을까’ ‘건강하게 시간을 보낼 수 있지 않을까’라는 생각을 하게 됐다”고 말했다. 이에 이 원장은 “맞다. 내가 편해지기 위해서, 나를 위한 선택을 해봐야 한다”며 정신과 진료에 대한 거부감을 없앨 것을 권유했다.
