스노우라인, ‘2025 장수 산악레저 캠핑페스티벌’ 오는 14일 개최

청정 자연·아웃도어 감성·로컬 체험이 어우러진 가을 캠핑 축제
전북 장수군의 가을 자연을 배경으로 펼쳐지는 ‘2025 장수 산악레저 캠핑페스티벌’이 오는 14일부터 16일까지 2박 3일간 장수 방화동자연휴양림 일대에서 개최된다.
이번 행사는 한국아웃도어스포츠산업협회가 주관하고, ㈜스노우라인이 참여기업으로 함께하며, 국토교통부, 전북특별자치도, 장수군이 후원한다.
스노우라인은 3회간 성공적으로 캠핑페스티벌을 운영하며 축적한 기획력과 운영 노하우를 기반으로, 지자체와 손잡고 처음으로 지역 협업형 캠핑페스티벌을 선보인다. 스노우라인의 전문성과 장수 지역 자원을 결합한 축제로서 완성도 높은 행사가 기대된다.
장수 방화동자연휴양림은 숲과 계곡, 산책로가 어우러진 천연 자원으로 가족 단위 캠핑객들에게 인기가 높은 곳으로 해발 400m 이상의 고원 지형에 사계절 내내 자연활동에 최적화된 환경을 자랑한다.
장수군은 이번 행사를 통해 로컬 관광 자원을 알리고, 장수군의 역사와 문화, 생활 상권을 직접 체험할 수 있도록 구성된 장수 투어 프로그램을 선보이면서 단순한 캠핑을 넘어 지역과의 깊은 연결을 이끌어낼 것으로 기대된다.
첫날에는 체크인과 함께 웰컴기프트가 제공되며, 가족이 함께 참여하는 스탬프 미션형 트래킹 프로그램이 진행된다. 저녁 시간에는 레크리에이션과 국내 정상급 마임 공연팀의 퍼포먼스가 준비되어있다.
이튿날에는 장수군의 대표 명소를 순환 셔틀버스로 탐방하는 장수 투어가 운영된다. 캠핑장에서 출발하여 누리파크, 논개사당, 장수오일장을 잇는 투어 코스는 지역의 역사와 생활문화를 생생히 경험할 수 있도록 구성됐다. 특히 장수오일장 방문 시 현장 영수증 이벤트에 참여하면 행운권 경품 응모 혜택도 주어진다.
오후에는 아이부터 어른까지 함께 즐길 수 있는 공연 프로그램이 마련된다. 환경 이슈를 주제로 퍼포먼스를 선보이는 ESG 환경예술단체 ‘사운드서커스’와 매직저글링 쇼로 재미를 더할 예정이다. 행운권 추첨과 더불어 다양한 시식체험이 어우러져 페스티벌의 하이라이트가 될 수 있도록 준비되어 있다.
이틀동안 행사장 곳곳에 입맛을 사로잡을 팔도식품 갈비탕, 크레이지후라이(위키스마일) 떡볶이&어묵튀김, 붕어빵 등 다채로운 먹거리 부스가 운영되며, 참가자 전원에게는 시식권을 제공할 예정이다. 마지막 날은 아침 식사 후 사이트 철수와 함께 경품 교환 등으로 마무리된다.
참가자 전원에게 제공되는 웰컴 기프트는 캠핑 실용성과 지역 특산품을 동시에 갖춘 구성이 인상적이다. 이에 리유저블백, 스노우라인 웜에어온풍기, 지역상품권, 장수 사과즙, 장수 오미자주, 장수 한우, 먹삼분식 떡볶이 등 다양한 선물로 만족도를 더할 예정이다.
스노우라인 관계자는 “장수군과 함께 자연과 지역이 어우러진 축제를 준비하게 되어 뜻깊다”며 “장수군의 청정한 가을 자연 속에서 캠핑의 즐거움을 온전히 느끼실 수 있도록 다양한 프로그램을 세심하게 준비하겠다”고 전했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0