랑랑 “피아니스트의 길은 마라톤…콩쿠르 1등은 시작일 뿐이죠”

‘피아노 북2’ 발매 기념 온라인 기자간담회
“中 피아니스트들 韓 연주자에 큰 영감 받아”
“전문 피아니스트로 살아간다는 건 결코 쉽지 않아요. 예측할 수 없는 일들이 많고, 무엇보다 오랜 시간 동안 열정을 유지해야 하죠. 피아니스트의 길은 단기간의 성과로 끝나는 100미터 달리기가 아니라, 마라톤과 같습니다.”
중국의 세계적 피아니스트 랑랑(郞朗·43)은 피아니스트로서의 삶을 ‘마라톤’에 비유했다.
랑랑은 10일 오후, 새 앨범 ‘피아노 북(Piano Book) 2’ 발매를 기념해 온라인 기자간담회를 가졌다. 이번 앨범은 2019년 발매돼 전 세계적으로 사랑받은 ‘피아노 북’의 후속작으로, 6년 만의 신작이다.
그는 이번 앨범에 클래식 명곡부터 영화·TV·애니메이션·비디오게임 테마까지 폭넓게 담았다. 바흐, 쇼팽, 리스트, 라흐마니노프 등 거장들의 작품을 비롯해 히사이시 조, 루도비코 에이나우디 같은 현대 작곡가들의 곡까지 아우른다. 또 애니메이션 ‘나루토’, 영화 ‘라라랜드’의 ‘미아와 세바스찬의 주제곡’, 소셜 미디어에서 화제를 모은 곡 ‘러쉬 E’(Rush E) 등 총 32곡이 수록됐다.
랑랑은 “이번 앨범은 피아노 입문자를 위한 가이드북 같은 작품”이라며 “단순한 곡이라도 얼마나 아름답고 감동적일 수 있는지 느끼게 해주고 싶었다”고 말했다.
그러면서 “앨범에 담긴 32곡은 ‘작은 걸작들’이자, 제가 어린 시절부터 함께해 온 친구 같은 존재”라며 “요즘 아이들에게 음악적 영감을 주고 싶다는 마음에서 앨범을 준비하게 됐다”고 덧붙였다.
“콩쿠르 우승이 훌륭한 피아니스트를 보장하지 않아”
랑랑은 다음 세대를 위한 음악 교육에 관심이 많다. 지난 2008년 랑랑 국제음악재단을 세워 재능 있는 어린 음악가를 발굴하고, 물질적·정신적으로 지원하는 등 ‘피아노 새싹’들의 성장을 돕고 있다. 그는 “요즘 아이들에게 가장 중요하게 말해 주고 싶은 건 ‘지속 가능성’”이라며 “인내심을 가지고 배우고자 하는 열정을 잃지 않는 태도가 중요하다”고 했다.
최근 국제무대에서 두드러진 중국계 연주자들의 활약에 대해 “중국계 피아니스트들은 한국 피아니스트들에게서 큰 영감을 받고 있다”며 “한국 연주자들이 좋은 성적을 거두는 걸 보면서 자극을 받아 도전하고, 또 좋은 결과를 내는 것 같다”고 말했다. 그러면서 “아시아 출신 연주자들이 서로에게 긍정적인 영향을 주고받는 건 좋은 일”이라고 덧붙였다.
콩쿠르에 대한 견해도 밝혔다. “아시아 문화권에서는 콩쿠르 1등을 ‘정상’으로 여기는 경향이 있다, 저도 콩쿠르에서 우승했지만 그건 커리어의 시작점일 뿐이라는 걸 깨달았다”고 했다.
이어 “콩쿠르 우승은 피아노 실력을 어느 정도 증명할 수 있지만, 그것이 훌륭한 피아니스트가 된다는 걸 보장하지는 않는다”며 “세계적인 연주자는 폭넓은 레퍼토리, 지휘자와의 협업, 그리고 관객과의 소통 등 복합적인 요소를 갖춰야 한다”고 강조했다.
랑랑은 2019년 한국계 독일 피아니스트인 지나 앨리스(31)와 결혼해 2년 뒤 아들을 얻었다. 그에게 아들이 피아니스트의 길을 간다면 응원하겠는지 묻자, “사실 아들은 아직 피아노를 배운 적이 없다”며 “저는 피아노가 아이들이 배우기 좋은, 정말 환상적인 악기라고 생각한다, 아들이 피아니스트가 되고 싶다고 한다면, 저는 기꺼이 지원할 마음이 있다”고 했다.
‘피아노 북 3’에 대한 질문에는 웃으며 이렇게 답했다.
“한국 드라마 음악을 피아노로 편곡해 보고 싶어요. 지난 1월 파리에서 블랙핑크 로제와 협업한 적도 있습니다. 다만 ‘피아노 북 3’이 나오려면, 글쎄요, 6년은 더 걸릴지도 모르겠네요.”
