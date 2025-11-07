“아침 6시 기상에 단백질 식단…” 전지현, 철벽 자기관리 루틴 공개

배우 전지현이 자기 관리 비법을 전했다.
지난 6일 유튜브 채널 ‘공부왕찐천재 홍진경’에는 “유튜브 최초출연. 전지현이 처음 밝히는 데뷔부터 결혼까지 인생 풀스토리”라는 제목의 영상이 올라왔다.
● “운동은 평생 간다”…전지현의 아침 루틴
영상에서 전지현은 “매일 아침 6시에 일어나서 8시에 운동을 하고 하루를 시작한다”고 루틴을 밝혔다.
매일 운동을 하게 된 계기를 묻자 “사실 어렸을 땐 체중 감량이 목적이었는데, 점점 나이가 들수록 운동의 중요성을 몸으로 느끼고 있다”고 답했다.
이어 “한 가지 운동만 하다 보면 몸이 익숙해지고 정체되는 느낌이 들더라. 새로운 운동을 추가해야겠다 싶어 복싱장에 갔는데 너무 재밌다”며 “‘평생 운동을 배우러 다닌다’는 마인드로 해야 습관이 된다”고 전했다.
● 공복 운동→ 단백질 위주 점심→ 저녁은 일반식
식단 관리법도 밝혔다. 그는 “음식을 제일 조심히 먹어야 한다. 공복에 운동하는 게 습관이 돼 있다. 아침은 안 먹고 점심을 최대한 늦게 2시쯤 먹는다“고 말했다.
식단으로는 ”점심은 항상 단백질 위주로 먹는다. 주로 계란, 아보카도, 야채를 먹는다. 조금 더 먹고 싶으면 그릭 요거트도 먹는다“고 밝혔다.
또 ”탄수화물을 무조건 안 먹진 않는다. ‘나는 먹고 싶은 거 다 먹을 수 있는 사람이야’라고 일단 생각을 하지만, 그래도 내 몸에 좋은 걸 먹어야겠다고 생각한다. 점심 약속 있으면 다 먹긴 한다“고 덧붙였다.
닭발이나 족발, 곱창도 먹냐는 물음엔 ”먹는다. 그런데 제가 닭발은 매워서 별로 안 좋아한다“며 ”저녁은 오후 5시 정도에 일반식으로 먹는다. 저녁에 방전되는 스타일이라 오후 11시쯤 잔다. 술은 잘 안 한다“고 관리법을 전했다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
