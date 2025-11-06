유방암 투병 박미선, 짧은 머리로 ‘생존 신고’…“가짜 뉴스 너무 많아”

유방암 진단으로 활동을 중단했던 개그우먼 박미선이 근황을 전했다.
5일 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’(이하 ‘유퀴즈’) 예고편에는 삭발에 가까운 짧은 머리로 등장한 박미선의 모습이 공개됐다. MC 유재석은 “건강한 모습으로 돌아온 우리의 단짝 누나”라며 박미선을 반갑게 맞이했다.
박미선은 치료 도중 방송 출연을 결정한 이유에 대해 “가짜 뉴스가 너무 많아서 생존 신고를 하려고 왔다”고 밝혔다. 또 “(암 판정을 받은 후) 야외 촬영 다녀와서 방사선 치료를 하려고 했는데 열어보니까…”라며 활동을 중단하게 된 배경을 털어놨다.
그러면서도 “머리 깎을 때도 ‘퓨리오사(영화 ‘매드맥스’ 주인공) 같지 않냐’고 했다”며 특유의 유쾌함을 잃지 않았다. 이를 들은 MC 조세호가 머뭇거리자 “웃어도 된다”고 말하며 분위기를 밝게 이끌었다.
박미선은 올해 2월 건강상의 이유로 활동을 중단하고 휴식을 취해왔다. 8월에는 유방암 초기 진단을 받고 치료 중이라는 소식이 전해졌다. 당시 소속사 큐브엔터테인먼트는 “개인 의료 정보로 정확한 확인은 어려우나 건강상의 이유로 휴식기를 갖고 있다”고 밝혔다.
