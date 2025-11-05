한국청소년중독예방연구소, ‘가족생활교육전문가 자격시험’ 온라인 전환

온라인 시험 플랫폼 ‘나우앤테스트’ 운영 엘림넷과 기술 협력
한국청소년중독예방연구소가 운영하는 가족생활교육전문가 자격시험이 오프라인 방식에서 온라인 시험으로 전환됐다.
이번 온라인 시험 전환은 응시자의 편의성과 접근성을 높이기 위한 결정으로, 온라인 시험 플랫폼 ‘나우앤테스트(nowntest)’를 운영하는 엘림넷(elimnet)과의 기술 협력을 통해 안정적이고 효율적인 시험 환경을 구축했다.
그동안 자격시험은 지정된 오프라인 고사장에서만 응시가 가능했으나, 온라인 전환을 통해 전국 어디서나 동일한 기준으로 시험을 치를 수 있게 됐다. 이에 따라 지역적 제약이 해소되고, 직장인이나 학업 병행 응시자 등 다양한 수험생층의 참여가 확대될 것으로 기대된다.
이번 온라인 시험은 AI 기반 부정행위 탐지 시스템, 실시간 감독 기능, 응시 환경 자동 점검 프로세스를 도입하여 공정성과 보안성을 동시에 강화했다.
기술 협력사인 엘림넷은 국내 대기업을 비롯한 공공기관과 주요 대학에서 온라인 시험 시스템을 지원해온 검증된 전문 기업으로, 이번 협력을 통해 자격검정 분야에서도 높은 수준의 시스템 안정성을 입증했다.
이달 2일 처음 시행된 온라인 전환 시험은 기술적 문제없이 안정적으로 마무리됐으며, 응시자들의 만족도 또한 높게 평가됐다.
한국청소년중독예방연구소 관계자는 “응시자들이 보다 유연한 환경에서 시험을 볼 수 있도록 온라인 시스템 도입을 추진했다”며 “엘림넷과의 협력을 통해 기술적 신뢰성과 평가의 공정성을 모두 확보할 수 있었다”고 전했다.
이어 “이번 전환은 단순한 시험 방식의 변화가 아니라, 교육과 검정의 디지털 전환(Digital Transformation)을 실현하는 중요한 첫걸음”이라고 덧붙였다.
온라인 시험 시스템을 담당한 나우앤테스트는 “최근 다양한 기관에서 비대면 평가 환경에 대한 수요가 급격히 늘고 있다”며, “한국청소년중독예방연구소와의 협력을 통해 자격검정 분야의 디지털화 수준을 한 단계 높이는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.
한편, 한국청소년중독예방연구소는 이번 온라인 시험의 성공적인 운영을 기반으로 향후 청소년 중독 예방 분야의 전문인력 양성 체계를 더욱 강화하고, 다양한 교육 프로그램과 연계된 자격평가 시스템으로 발전시켜 나갈 계획이다.
최용석 기자 duck8@donga.com
