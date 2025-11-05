바르셀로나 상징 건축물 ‘카사 바트요’, 현대미술 갤러리로 재탄생

건축가 안토니 가우디의 대표작이자 바르셀로나의 상징적인 건축물인 카사 바트요가 현대미술 갤러리로 새롭게 단장된 공간이 내년 1월 31일 공개된다.
이번 재설계는 바르셀로나의 건축회사 메수라(Mesura)가 맡았다. 메수라는 목재와 스테인드글라스 등 기존 건축 요소를 최대한 유지하면서도, 로봇 기술을 활용해 곡선형 금속 천장에 동심원 형태의 물결 무늬를 스크린 프린팅하여 현대적인 감각을 더했다.
과거 주거용 아파트이자 보존 작업장으로 사용되었던 카사 바트요의 2층 230㎡ 규모 공간은 오랜 기간 일반에 공개되지 않았다. 카사 바트요는 새 공간에서 매년 두 차례 현대미술 전시를 개최해 새로운 문화 중심지로 자리할 예정이다.
첫 전시인 ‘비욘드 더 파사드(Beyond the Façade)’는 매트 클라크(Matt Clark)가 설립한 UVA 아트 스튜디오의 작품으로 구성된다. UVA는 빛과 움직임을 매개로 삶의 순환을 탐구하며, 관람객이 예술 속에서 자신을 발견하도록 유도한다. 또한 이번 전시의 서문으로 UVA는 카사 바트요 외벽을 무대로 한 새로운 맵핑 작품을 선보일 예정이다. 이는 매년 열리는 ‘파사드 맵핑 이벤트’의 다섯 번째 에디션으로 1월 31일 전시 개막일에 공개된다.
이번 프로젝트는 카사 바트요의 예술 프로그램인 ‘카사 바트요 컨템포러리(Casa Batlló Contemporary)’의 일환으로 진행된다. 카사 바트요 컨템포러리는 2021년 이후 레픽 아나돌(Refik Anadol), 소피아 크레스포(Sofía Crespo), 콰욜라(Quayola) 등 세계적 아티스트들과 협업해 외벽 매핑과 전시 프로젝트를 선보인 바 있다.
이번 프로그램은 예술가들이 박물관과 협력해 가우디의 유산을 현대적으로 재해석하도록 초대한다. 특히 내년 가우디 서거 100주기를 맞아 그 의미가 더욱 깊다.
카사 바트요 컨템포러리 디렉터 마리아 베르나트(Maria Bernat)는 “가우디의 유산을 현대적 시각으로 조명하고, 과거와 미래가 대화할 수 있는 장을 만들고자 한다”고 말했다. 총괄이사 게리 고티에(Gary Gautier)는 ““사 바트요가 지역과 세계를 아우르는 문화적 등대로서, 살아있는 유산이 어떻게 발전할 수 있는지를 보여주는 레퍼런스가 되길 바란다”며 “가우디 서거 100주년에 세계 건축 수도로서 바르셀로나의 문화 경관을 더욱 풍요롭게 할 것”이라고 했다.
카사 바트요 수석 건축가 하비에르 빌라누에바(Xavier Villanueva)는 “10년 전에 우리가 구상했던 것이 곧 현실이 된다”며 “우리의 비전은 역사적인 공간을 되살려 도시에 개방하고, 가우디의 유산을 확장하는 것”이라고 전했다.
댓글 0